Le nettoyeur mobile à pression OC Compact Plus est un nettoyeur moyenne pression portatif, compact et mobile, idéal pour un usage flexible à la maison comme en déplacement. Grâce à sa batterie lithium-ion intégrée et à son tuyau d’aspiration de 5 mètres, il permet d’utiliser des sources d’eau externes sans dépendre d’un réseau électrique ou d’eau , parfait pour le camping ou les activités extérieures. Son design léger et ergonomique, avec poignée rabattable, assure un transport facile et un rangement compact. Le réglage de pression à deux niveaux (6 à 15 bar) s’adapte aux surfaces délicates et prolonge l’autonomie jusqu’à 30 minutes. L’afficheur LED indique le mode et le niveau de batterie. La lance Multi Jet 4 en 1 permet de passer rapidement d’un type de jet à l’autre, tandis que la technologie de buse Kärcher garantit un nettoyage efficace et en douceur. Le détergent peut être appliqué via la buse dédiée. Prêt à l’emploi sans préparation fastidieuse, il se recharge facilement par USB-C. (Non compatible avec les raccords de tuyau d’arrosage.) Livré avec kit accessoires : sac de rangement, canon à mousse, kit d'aspiration et réservoir d'eau pliable.