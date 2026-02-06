Nettoyeur mobile à pression OC Compact Plus *EU
Le nettoyeur mobile à pression OC Compact Plus, sur batterie, avec poignée rabattable et flexible d’aspiration, offre un nettoyage polyvalent sans dépendre de l’eau ni de l’électricité.
Le nettoyeur mobile à pression OC Compact Plus est un nettoyeur moyenne pression portatif, compact et mobile, idéal pour un usage flexible à la maison comme en déplacement. Grâce à sa batterie lithium-ion intégrée et à son tuyau d’aspiration de 5 mètres, il permet d’utiliser des sources d’eau externes sans dépendre d’un réseau électrique ou d’eau , parfait pour le camping ou les activités extérieures. Son design léger et ergonomique, avec poignée rabattable, assure un transport facile et un rangement compact. Le réglage de pression à deux niveaux (6 à 15 bar) s’adapte aux surfaces délicates et prolonge l’autonomie jusqu’à 30 minutes. L’afficheur LED indique le mode et le niveau de batterie. La lance Multi Jet 4 en 1 permet de passer rapidement d’un type de jet à l’autre, tandis que la technologie de buse Kärcher garantit un nettoyage efficace et en douceur. Le détergent peut être appliqué via la buse dédiée. Prêt à l’emploi sans préparation fastidieuse, il se recharge facilement par USB-C. (Non compatible avec les raccords de tuyau d’arrosage.) Livré avec kit accessoires : sac de rangement, canon à mousse, kit d'aspiration et réservoir d'eau pliable.
Caractéristiques et avantages
Nettoyage mobilePossibilités d'utilisation flexibles pour une multitude de tâches de nettoyage différentes, par ex. pour les vélos, les équipements de jardin et de camping, les chiens ou un nettoyage ciblé sur la voiture. La prise de charge USB Type-C de l'appareil permet une recharge flexible, même en déplacement, par ex. dans la voiture ou sur la batterie de secours.
Réglage de la pression avec indicateur à LEDSelon la tâche de nettoyage, vous pouvez basculer entre le mode Max (15 bars) et le mode Eco¹⁾ (environ 6 bars). Idéal pour les surfaces délicates ou pour prolonger l'autonomie de la batterie jusqu'à 30 minutes. Le voyant à LED informe l'utilisateur du niveau de charge actuel de la batterie.
Design léger et compact de l'appareilGrâce à son design léger et minimaliste, l'appareil offre un maniement facile ainsi qu'une prise en main confortable, même en cas d'utilisation prolongée.
Moyenne pression efficace et peu agressive
- Grâce à la technologie de buse efficace de Kärcher et à la lance Multi Jet 4 en 1, le pistolet de nettoyage permet un nettoyage en douceur et économe en eau. Les salissures sont éliminées très efficacement.
- Idéal pour nettoyer en douceur les éléments délicats comme les roulements, les joints ou les moyeux sur le vélo.
- Nettoyage fiable et précis, y compris aux endroits difficiles d'accès.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Pression (bar)
|max. 15
|Plage de pressions
|Moyenne pression
|Débit d'eau (l/h)
|150
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Voltage (V)
|7,2
|Nombre de batteries requises (Pièce(s))
|1
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode normal : / 12 Mode eco!efficiency: / 30
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur standard (h)
|3
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|0,8
|Poids avec emballage (kg)
|2,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|254 x 71 x 186
¹⁾ Le réglage eco!Mode permet de réduire la consommation d'eau de 24 % en moyenne et la consommation d'électricité de 54 % en moyenne par rapport au réglage maximal (mode Max).
Inclus dans la livraison
- Chargeur: Câble USB 5 V / 2 A + adaptateur (1 de chaque)
- Canon à mousse
- Multi Jet 4 en 1
- Flexible d'aspiration
- Sac de rangement
Équipement
- Aspiration de l'eau
- Filtre à eau intégré
- Poignée pliable
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Tente/équipement de camping
- Animaux domestiques/chiens
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Équipements sportifs (planche de surf, kayak, planche de stand-up paddle)
- Voitures d'enfants/Poussettes
- Poubelles
- Motos et scooters
- Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes
- Stores vénitiens/volets roulants
