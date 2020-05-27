Nettoyeur mobile OC 3 - ne ramenez plus la saleté chez vous !
Que vous fassiez de la randonnée, du vélo ou que vous promeniez votre chien : Être dehors et en mouvement est tout simplement amusant. Et parfois, vraiment salissant. Avec le nettoyeur mobile OC 3, vous ne serez pas envahi par la saleté, même lorsque vous êtes sur la route, et la nature restera dehors, là où elle doit être.
Découvrez le nettoyeur mobile Kärcher
Un concept de stockage sophistiqué
Le tuyau et le pistolet de pulvérisation peuvent être rangés sous le réservoir d'eau. L'appareil reste donc compact et facile à transporter.
Fonctionnement sur batterie
La batterie lithium-ion intégrée permet un nettoyage mobile sans avoir besoin d'une source d'énergie.
Réservoir d'eau et indicateur de niveau de remplissage
Le réservoir d'eau de 4 litres (OC 3 Plus : 7 litres) est suffisant pour 2 vélos ou plusieurs petits objets.
Basse pression efficace
Le jet plat à basse pression nettoie les composants sensibles en profondeur et en douceur.
A chacun sa façon d'utiliser le nettoyeur mobile. A vous d'imaginer celle qui vous correspond !
Avec le nettoyeur mobile OC 3
Faites du vélo, sans ramener toute la piste...
Avec le nettoyeur mobile OC 3
Partez à l'aventure, mais ne gardez que les bons souvenirs !
Nettoyeur mobile OC 3
Parce que lui aussi mérite une bonne douche après le sport !
