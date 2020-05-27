Nettoyeur mobile OC 3 - ne ramenez plus la saleté chez vous !

N'importe où, à n'importe quel moment : Le nettoyeur mobile OC3

Grâce à une batterie intégrée et un réservoir d'eau de 4 litres (OC 3 Plus: 7 litres), vous pouvez enlever la saleté rapidement et facilement sur place, pour que l'intérieur de votre voiture et tout à la maison restent propres.

Extrêmement pratique: Le nettoyeur mobile peut être complété avec des kits d'accessoires. Le kit aventure, le kit vélo et le kit pour animaux de compagnie fournissent l'équipement adapté pour nettoyer en douceur et efficacement des chaussures, des vélos ou des animaux de compagnie.