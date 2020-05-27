Nettoyeur mobile OC 3 - ne ramenez plus la saleté chez vous !

Que vous fassiez de la randonnée, du vélo ou que vous promeniez votre chien : Être dehors et en mouvement est tout simplement amusant. Et parfois, vraiment salissant. Avec le nettoyeur mobile OC 3, vous ne serez pas envahi par la saleté, même lorsque vous êtes sur la route, et la nature restera dehors, là où elle doit être.

Découvrez le nettoyeur mobile Kärcher

N'importe où, à n'importe quel moment : Le nettoyeur mobile OC3

Grâce à une batterie intégrée et un réservoir d'eau de 4 litres (OC 3 Plus: 7 litres), vous pouvez enlever la saleté rapidement et facilement sur place, pour que l'intérieur de votre voiture et tout à la maison restent propres. 

Extrêmement pratique: Le nettoyeur mobile peut être complété avec des kits d'accessoires. Le kit  aventure, le kit vélo et le kit pour animaux de compagnie fournissent l'équipement adapté pour nettoyer en douceur et efficacement des chaussures, des vélos ou des animaux de compagnie.

icon_arrow

Un concept de stockage sophistiqué

Le tuyau et le pistolet de pulvérisation peuvent être rangés sous le réservoir d'eau. L'appareil reste donc compact et facile à transporter.

storage concept OC 3

Fonctionnement sur batterie

La batterie lithium-ion intégrée permet un nettoyage mobile sans avoir besoin d'une source d'énergie.

Flexible battery OC 3

Réservoir d'eau et indicateur de niveau de remplissage

Le réservoir d'eau de 4 litres (OC 3 Plus : 7 litres) est suffisant pour 2 vélos ou plusieurs petits objets.

Water tank oc 3

Basse pression efficace

Le jet plat à basse pression nettoie les composants sensibles en profondeur et en douceur.

efiicient low pressure

A chacun sa façon d'utiliser le nettoyeur mobile. A vous d'imaginer celle qui vous correspond !

Bike Box

Avec le nettoyeur mobile OC 3

Faites du vélo, sans ramener toute la piste...

Avec le nettoyeur mobile OC 3

Faites du vélo, sans ramener toute la piste...

    Adventure Box

    Avec le nettoyeur mobile OC 3

    Partez à l'aventure, mais ne gardez que les bons souvenirs !

    Avec le nettoyeur mobile OC 3

    Partez à l'aventure, mais ne gardez que les bons souvenirs !

      Pet Box

      Nettoyeur mobile OC 3

      Parce que lui aussi mérite une bonne douche après le sport !

      Nettoyeur mobile OC 3

      Parce que lui aussi mérite une bonne douche après le sport !

        Blade cleaning with the OC 3 Mobile Outdoor Cleaner
         
        Camping material cleaning with the OC 3
         
        OC 3 Dog application
         
        OC 3 Hiking boots
         
        Bike cleaning with the OC 3
         
        Kinderwagen reiningen
         