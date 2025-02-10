Nettoyeurs vapeur
Le nettoyeur vapeur : un allié indispensable pour une maison saine et propre.
Découvrez la puissance de la vapeur pour un nettoyage en profondeur, sans produits chimiques agressifs. Nos nettoyeurs vapeur Kärcher éliminent 99.99% des bactéries et sont certifiés efficaces contre les punaises de lit par un laboratoire indépendant (LDI). Que ce soit dans la cuisine, la salle de bain, sur les sols ou pour le repassage, nos nettoyeurs vapeur viennent à bout de toutes les surfaces.
Découvrez notre gamme d'accessoires spécialement conçus pour faciliter le nettoyage de chaque pièce de votre maison :
- Brosses de différentes tailles pour les surfaces délicates ou les zones difficiles d'accès
- Raclettes à vitre pour des vitres impeccables sans traces,
- Lances pour un nettoyage précis des coins et des recoins,
- Bonnettes en microfibres pour un dépoussiérage efficace des sols,
- Accessoires de repassage pour défroisser vos vêtements en un clin d'œil