Nettoyeurs vapeur

Le nettoyeur vapeur : un allié indispensable pour une maison saine et propre.





Découvrez la puissance de la vapeur pour un nettoyage en profondeur, sans produits chimiques agressifs. Nos nettoyeurs vapeur Kärcher éliminent 99.99% des bactéries et sont certifiés efficaces contre les punaises de lit par un laboratoire indépendant (LDI). Que ce soit dans la cuisine, la salle de bain, sur les sols ou pour le repassage, nos nettoyeurs vapeur viennent à bout de toutes les surfaces.

