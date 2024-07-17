La vapeur hygiénique pour lutter contre la saleté : le Kärcher SC 1 Upright nettoie sans effort et en toute simplicité les sols durs vitrifiés. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu'à 99,999 % de tous virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présents sur les surfaces dures. Il suffit de le mettre en marche et c'est parti : le nettoyeur vapeur est chaud et opérationnel en seulement trente secondes. Le réservoir d'eau propre se retire facilement pour faire l'appoint. Sa longue durée de vie est garantie par une cartouche de détartrage dans l'appareil. Pratique : le changement de serpillière sur la buse de sol se fait sans contact avec la saleté grâce à une fixation à bandes autoagrippantes. Il suffit de placer le pied sur la languette de la serpillière de sol et de tirer l'appareil vers le haut. Le stockage du nettoyeur vapeur est également très pratique : cet appareil léger tient debout tout seul.