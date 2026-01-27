Le SC 3 Deluxe est prêt à l’emploi après seulement 30 secondes de temps de chauffe et élimine jusqu’à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques courantes²⁾ sur les surfaces dures. Le compartiment pour accessoires intégré à l’appareil permet un rangement simple et pratique des accessoires, du cordon et du flexible. Parmi les autres équipements, on trouve la cartouche de détartrage intégrée, le réservoir à eau remplissable à tout moment pour un nettoyage sans interruption, le bandeau lumineux à LED indiquant le mode de fonctionnement ainsi que des accessoires variés pour éliminer les saletés tenaces sur le carrelage, les plaques de cuisson, les hottes et les joints. De plus, l’articulation flexible du suceur pour sol EasyFix garante d’excellente ergonomie ainsi que la technologie de lames de racleur assurent des résultats de nettoyage parfaits. La lingette de sol se fixe très facilement sur le suceur pour sol grâce au système pratique de bandes autoagrippantes et se retire sans contact avec la saleté. Le réglage de la vapeur sur 2 niveaux garantit toujours un ajustement parfait de la quantité de vapeur en fonction de la surface et du degré d’encrassement concerné. Le SC 3 Deluxe EasyFix est certifié efficace dans la lutte contre les punaises de lit par un laboratoire indépendant (Laboratoire Diagnostic Insecte, LDI) affilié à l'Institut National d'Etude et de Lutte contre la Punaise de lit (INELP).