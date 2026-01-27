SC 3 Deluxe EasyFix
Le SC 3 Deluxe EasyFix chauffe en 30 secondes seulement ! Son anneau LED indique son état de fonctionnement et il peut être rempli sans interruption pour un nettoyage en continu.
Le SC 3 Deluxe est prêt à l’emploi après seulement 30 secondes de temps de chauffe et élimine jusqu’à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques courantes²⁾ sur les surfaces dures. Le compartiment pour accessoires intégré à l’appareil permet un rangement simple et pratique des accessoires, du cordon et du flexible. Parmi les autres équipements, on trouve la cartouche de détartrage intégrée, le réservoir à eau remplissable à tout moment pour un nettoyage sans interruption, le bandeau lumineux à LED indiquant le mode de fonctionnement ainsi que des accessoires variés pour éliminer les saletés tenaces sur le carrelage, les plaques de cuisson, les hottes et les joints. De plus, l’articulation flexible du suceur pour sol EasyFix garante d’excellente ergonomie ainsi que la technologie de lames de racleur assurent des résultats de nettoyage parfaits. La lingette de sol se fixe très facilement sur le suceur pour sol grâce au système pratique de bandes autoagrippantes et se retire sans contact avec la saleté. Le réglage de la vapeur sur 2 niveaux garantit toujours un ajustement parfait de la quantité de vapeur en fonction de la surface et du degré d’encrassement concerné. Le SC 3 Deluxe EasyFix est certifié efficace dans la lutte contre les punaises de lit par un laboratoire indépendant (Laboratoire Diagnostic Insecte, LDI) affilié à l'Institut National d'Etude et de Lutte contre la Punaise de lit (INELP).
Caractéristiques et avantages
Temps de chauffage courtAvec un temps de chauffe de seulement 30 secondes, le nettoyeur est prêt à être utilisé en un tour de main.
Rangement pratique des accessoires et position de stationnementRangement pratique des accessoires, des tubes rallonges, du cordon et du flexible vapeur. La position de stationnement permet de ranger facilement la buse de sol lorsque le travail est interrompu.
Vapeur continue et cartouche de détartrage intégréeLe réservoir est remplissable aisément à tout moment pour bénéficier de la vapeur en continu sans avoir à interrompre le travail. Grâce à la cartouche de détartrage intelligente, l'eau est automatiquement adoucie.
Set de nettoyage de sol EasyFix, avec buse dotée d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillère
- Résultats de nettoyage optimaux sur les surfaces dures les plus diverses de la maison grâce aux lames de racleur efficaces.
- Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillère grâce au système velcros.
- Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol, peu importe la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible de la buse de sol.
Accessoires multifonction
- Nettoyage en fonction du besoin des surfaces les plus diverses au moyen de la buse de sol, de la buse à main, de la brosse ronde, etc.
Serpillière et bonnette pour buse à main
- Pour un résultat impeccable, un détachage et une élimination améliorés des saletés.
Sécurité enfants
- La sécurité enfants intègre un système de verrouillage et donc une protection fiable de l'appareil.
Régulation de débit de vapeur de 2 niveaux
- Le débit de vapeur peut être adapté en fonction de la surface et du degré d'encrassement.
Bouton Marche/Arrêt sur l'appareil
- Mise en marche et à l'arrêt simples de l'appareil.
Spécifications
Données techniques
|Certificat de contrôle¹⁾
|Élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % des bactéries²⁾
|Surface nettoyée avec un réservoir (m²)
|env. 75
|Puissance de chauffe (W)
|1900
|Pression vapeur max. (bar)
|max. 3,5
|Longueur du câble (m)
|4
|Temps de chauffe (min)
|0,5
|Capacité du réservoir (l)
|1
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|3,3
|Poids avec emballage (kg)
|5,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|361 x 251 x 282
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminées des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae). / ³⁾ Facteur minimum de prolongation de la durée de vie du produit, basé sur des tests internes avec une dureté de l'eau de 20 °dH et une dureté carbonatée de 15 °dH.
Inclus dans la livraison
- Serpillière de sol universelle EasyFix: 1 Pièce(s)
- Bonnette en microfibres pour buse à main: 1 Pièce(s)
- Cartouche de détartrage: 1 Pièce(s)
- Buse à jet rectiligne
- Buse à main
- Brosse ronde, petite (noire): 1 Pièce(s)
- Brosse spéciale pour les joints
- Brosse de sol: EasyFix
- Nombre de tubes à vapeur: 2 Pièce(s)
- Longueur des tuyaux de vapeur: 0.5 m
Équipement
- Sécurité enfants
- Soupape de sécurité
- Régulation du débit vapeur: sur l'appareil (deux niveaux)
- Réservoir: rechargeable en permanence
- Flexible vapeur avec poignée-pistolet: 2.2 m
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Robinetterie
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Hottes d'aspiration
- Plaque de cuisson
- Joints de carrelage
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine SC 3 Deluxe EasyFix
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.