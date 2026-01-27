Le SC 3 Deluxe Édition Anniversaire marque le 90ème anniversaire de l'entreprise. Cette version a un coloris différent et des accessoires spéciaux. Le nettoyeur vapeur est prêt à fonctionner après un temps de chauffe de seulement 30 secondes et élimine jusqu'à 99,999% des virus¹⁾ et 99,99% de toutes les bactéries domestiques courantes²⁾ sur les surfaces dures. La buse de sol EasyFix, dotée d'un joint flexible, offre une excellente ergonomie et des résultats de nettoyage parfaits. La buse à main flexible fournie en supplément permet un nettoyage complet et pratique des surfaces lisses et incurvées en exerçant une légère pression avec la bonnette en microfibres de haute qualité, même en cas de saleté tenace. Le réglage de la vapeur en deux étapes permet d'adapter parfaitement le débit de vapeur à la surface et au degré de saleté. Le compartiment à accessoires situé sur l'appareil lui-même permet de ranger facilement et en toute sécurité les accessoires, le câble et les tuyaux. Parmi les autres avantages : cartouche de détartrage intégrée, réservoir d'eau remplissable en permanence pour un nettoyage ininterrompu et une bande lumineuse LED pour indiquer le mode de fonctionnement.