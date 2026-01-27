SC 3 Deluxe Édition Anniversaire
L'édition limitée SC 3 Deluxe Édition Anniversaire est dotée d'accessoires spéciaux pour marquer le 90ème anniversaire de l'entreprise. Il nettoie notamment très bien les surfaces incurvées grâce à la buse à main flexible.
Le SC 3 Deluxe Édition Anniversaire marque le 90ème anniversaire de l'entreprise. Cette version a un coloris différent et des accessoires spéciaux. Le nettoyeur vapeur est prêt à fonctionner après un temps de chauffe de seulement 30 secondes et élimine jusqu'à 99,999% des virus¹⁾ et 99,99% de toutes les bactéries domestiques courantes²⁾ sur les surfaces dures. La buse de sol EasyFix, dotée d'un joint flexible, offre une excellente ergonomie et des résultats de nettoyage parfaits. La buse à main flexible fournie en supplément permet un nettoyage complet et pratique des surfaces lisses et incurvées en exerçant une légère pression avec la bonnette en microfibres de haute qualité, même en cas de saleté tenace. Le réglage de la vapeur en deux étapes permet d'adapter parfaitement le débit de vapeur à la surface et au degré de saleté. Le compartiment à accessoires situé sur l'appareil lui-même permet de ranger facilement et en toute sécurité les accessoires, le câble et les tuyaux. Parmi les autres avantages : cartouche de détartrage intégrée, réservoir d'eau remplissable en permanence pour un nettoyage ininterrompu et une bande lumineuse LED pour indiquer le mode de fonctionnement.
Caractéristiques et avantages
Temps de chauffage courtAvec un temps de chauffe de seulement 30 secondes, le nettoyeur est prêt à être utilisé en un tour de main.
Rangement pratique des accessoires et position de stationnementRangement pratique des accessoires, des tubes rallonges, du cordon et du flexible vapeur. La position de stationnement permet de ranger facilement la buse de sol lorsque le travail est interrompu.
Vapeur continue et cartouche de détartrage intégréeLe réservoir est remplissable aisément à tout moment pour bénéficier de la vapeur en continu sans avoir à interrompre le travail. Grâce à la cartouche de détartrage intelligente, l'eau est automatiquement débarrassée du calcaire, ce qui prolonge considérablement la durée de vie de l'appareil.
Set de nettoyage de sol EasyFix, avec buse dotée d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillère
- Résultats de nettoyage optimaux sur les surfaces dures les plus diverses de la maison grâce aux lames de racleur efficaces.
- Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillère grâce au système velcros.
- Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol, peu importe la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible de la buse de sol.
Accessoires multifonction
- Nettoyage en fonction du besoin des surfaces les plus diverses au moyen de la buse de sol, de la buse à main, de la brosse ronde, etc.
Serpillière et bonnette pour buse à main
- Pour un résultat impeccable, un détachage et une élimination améliorés des saletés.
Sécurité enfants
- La sécurité enfants intègre un système de verrouillage et donc une protection fiable de l'appareil.
Régulation de débit de vapeur de 2 niveaux
- Le débit de vapeur peut être adapté en fonction de la surface et du degré d'encrassement.
Bouton Marche/Arrêt sur l'appareil
- Mise en marche et à l'arrêt simples de l'appareil.
Spécifications
Données techniques
|Certificat de contrôle¹⁾
|Élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % des bactéries²⁾
|Surface nettoyée avec un réservoir (m²)
|env. 75
|Puissance de chauffe (W)
|1900
|Pression vapeur max. (bar)
|max. 3,5
|Longueur du câble (m)
|4
|Temps de chauffe (min)
|0,5
|Capacité du réservoir (l)
|1
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Noir
|Poids sans accessoires (kg)
|3,3
|Poids avec emballage (kg)
|5,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|361 x 251 x 282
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminées des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae). / ³⁾ Facteur minimum de prolongation de la durée de vie du produit, basé sur des tests internes avec une dureté de l'eau de 20 °dH et une dureté carbonatée de 15 °dH.
Inclus dans la livraison
- Serpillière de sol universelle EasyFix: 1 Pièce(s)
- Cartouche de détartrage: 1 Pièce(s)
- Buse à jet rectiligne
- Buse à main souple
- Brosse ronde, petite (noire): 1 Pièce(s)
- Brosse spéciale pour les joints
- Brosse de sol: EasyFix
- Nombre de tubes à vapeur: 2 Pièce(s)
- Longueur des tuyaux de vapeur: 0.5 m
Équipement
- Sécurité enfants
- Soupape de sécurité
- Régulation du débit vapeur: sur l'appareil (deux niveaux)
- Réservoir: rechargeable en permanence
- Flexible vapeur avec poignée-pistolet: 2.2 m
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Robinetterie
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Hottes d'aspiration
- Plaque de cuisson
- Joints de carrelage
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine SC 3 Deluxe Édition Anniversaire
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.