Le SC 3 Deluxe est prêt à l’emploi après seulement 30 secondes de temps de chauffe et élimine jusqu’à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques courantes²⁾ sur les surfaces dures. Le compartiment pour accessoires intégré à l’appareil permet un rangement simple et pratique des accessoires, du cordon et du flexible. Parmi les autres équipements, on trouve la cartouche de détartrage intégrée, le réservoir à eau remplissable à tout moment pour un nettoyage sans interruption, le bandeau lumineux à LED indiquant le mode de fonctionnement ainsi que des accessoires variés pour éliminer les saletés tenaces sur le carrelage, les plaques de cuisson, les hottes et les joints. Le produit est équipé d'une buse de sol EasyFix pour venir à bout de toutes les salissures sur les sols. La serpillière se fixe très facilement sur la buse grâce au système pratique de bandes autoagrippantes et se retire sans entrer en contact avec la saleté. Le réglage de la vapeur sur 2 niveaux garantit toujours un ajustement parfait de la quantité de vapeur en fonction de la surface et du degré de saleté. Le défroisseur vapeur est parfait pour rafraîchir les vêtements et éliminer tous les plis!!