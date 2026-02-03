SC 4 Deluxe EasyFix
Le SC 4 Deluxe EasyFix, doté d'une bande LED et d'un rangement parfait des accessoires, nettoie sans interruption grâce au réservoir d'eau amovible et rechargeable en permanence.
Le nettoyeur vapeur SC 4 Deluxe EasyFix nettoie avec puissance et élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques courantes²⁾ sur les surfaces dures. Le réservoir est amovible et rechargeable en permanence, ce qui garantit un nettoyage ininterrompu. Grâce au réglage de la vapeur sur trois niveaux, le débit de vapeur peut être adapté à la surface et à la saleté. La bande LED autour de l'appareil affiche l'état de fonctionnement de l'appareil. Le nettoyeur vapeur dispose d'un très grand compartiment de rangement pour ranger facilement les accessoires, les câbles et le tuyau directement sur l'appareil. La buse de sol EasyFix permet de venir à bout de toutes les salissures des sols tandis que la buse à main offre la possibilité de nettoyer en profondeur les taches tenaces sur les carreaux, les plaques de cuisson, les hottes d'aspirations, les miroirs ou les vitres. Le SC 4 Deluxe EasyFix est certifié efficace dans la lutte contre les punaises de lit par un laboratoire indépendant (Laboratoire Diagnostic Insecte, LDI) affilié à l'Institut National d'Etude et de Lutte contre la Punaise de lit (INELP).
Caractéristiques et avantages
Autonomie illimitée par un remplissage en permanence du réservoir d'eau
Rangement pratique des accessoires et position de stationnement
Rangement pratique des accessoires, des tubes rallonges, du cordon et du flexible vapeur. La position de stationnement permet de ranger facilement la buse de sol lorsque le travail est interrompu.
Set de nettoyage de sol EasyFix, avec buse dotée d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillère
Résultats de nettoyage optimaux sur les surfaces dures les plus diverses de la maison grâce aux lames de racleur efficaces. Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillère grâce au système velcros. Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol, peu importe la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible de la buse de sol.
Affichage lumineux LED sur l'appareil
- Si le voyant LED est rouge, l'appareil est encore en préchauffage. Lorsqu'il est vert, l'appareil est prêt à fonctionner.
Accessoires multifonction
- Nettoyage en fonction du besoin des surfaces les plus diverses au moyen de la buse de sol, de la buse à main, de la brosse ronde, etc.
Serpillière et bonnette pour buse à main
- Pour un résultat impeccable, un détachage et une élimination améliorés des saletés.
Sécurité enfants
- La sécurité enfants intègre un système de verrouillage et donc une protection fiable de l'appareil.
Réglage de la quantité de vapeur sur 3 niveaux
- La quantité de vapeur peut être ajustée en fonction de la surface et du degré d'encrassement.
Interrupteur général rotatif sur l'appareil
- Mise en marche et à l'arrêt simples de l'appareil.
Spécifications
Données techniques
|Certificat de contrôle¹⁾
|Élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % des bactéries²⁾
|Surface nettoyée avec un réservoir (m²)
|env. 130
|Puissance de chauffe (W)
|2200
|Pression vapeur max. (bar)
|4
|Longueur du câble (m)
|5
|Temps de chauffe (min)
|3
|Contenance de chaudière (l)
|0,5
|Capacité du réservoir (l)
|1,3
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|5,6
|Poids avec emballage (kg)
|9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminées des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae).
Inclus dans la livraison
- Serpillière de sol universelle EasyFix: 1 Pièce(s)
- Bonnette en microfibres pour buse à main: 1 Pièce(s)
- Détartrant poudre: 3 Pièce(s)
- Buse à jet rectiligne
- Buse à main
- Brosse ronde, petite (noire): 1 Pièce(s)
- Brosse spéciale pour les joints
- Brosse de sol: EasyFix
- Nombre de tubes à vapeur: 2 Pièce(s)
- Longueur des tuyaux de vapeur: 0.5 m
Équipement
- Sécurité enfants
- Soupape de sécurité
- Régulation du débit vapeur: sur l'appareil (trois niveaux)
- Réservoir: amovible et rechargeable en permanence
- Flexible vapeur avec poignée-pistolet: 2.2 m
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Robinetterie
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Hottes d'aspiration
- Plaque de cuisson
- Joints de carrelage
Accessoires
