Le nettoyeur vapeur SC 4 Deluxe Iron fournit une puissance de nettoyage de 4,0 bar et élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques courantes²⁾ présents sur les surfaces dures. Le réservoir est amovible et remplissable en permanence, garantissant ainsi un nettoyage sans interruption. Particulièrement spacieux, le compartiment pour accessoires intégré assure un rangement pratique des accessoires, du câble et du flexible à même l'appareil. Parmi les autres équipements, on trouve le bandeau lumineux à LED indiquant le mode de fonctionnement, la buse de sols EasyFix à articulation flexible pour une ergonomie optimale, un système pratique de bandes autoagrippantes pour la serpillière ainsi que des accessoires variés pour l'élimination des saletés tenaces sur le carrelage, les plaques de cuisson, les hottes et les joints. Le réglage de la vapeur sur 3 niveaux permet toujours un ajustement parfait de la quantité de vapeur en fonction de la surface et du degré d'encrassement. Le fer à repasser vapeur vous permet de transformer votre nettoyeur vapeur rapidement pour venir à bout de tous vos textiles.