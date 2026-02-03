Le nettoyeur vapeur SC 4 EasyFix est très pratique : il nettoie sans produits chimiques et peut être utilisé dans toutes les pièces de la maison. Grâce au réglage de la vapeur sur 2 niveaux, l'intensité de la vapeur peut être adaptée à la surface et à la saleté. Un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,999% des virus¹⁾ et 99,99% de toutes les bactéries ménagères courantes²⁾ des surfaces dures de la maison. En utilisant les accessoires appropriés, l'appareil garantit des résultats de nettoyage exemplaires sur les carrelages, les plaques de cuisson, les hottes aspiratantes et même dans les plus petits recoins. L'appareil est fourni avec une buse de sol EasyFix pour nettoyer en profondeur tous les sols durs de la maison. La serpillière avec bandes auto-agrippantes peut être fixée et retirée facilement de la buse, sans entrer en contact avec la saleté. Le réservoir d'eau amovible peut être remplie en permanence - pour un nettoyage ininterrompu. Autres avantages : compartiment de rangement des câbles intégré et des accessoires.