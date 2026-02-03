SC 4 EasyFix Iron
Le nettoyeur vapeur SC 4 EasyFix Iron avec buse de sol et fer à repasser vapeur. Réservoir d'eau amovible et rechargeable en permanence pour un nettoyage ininterrompu.
Le nettoyeur vapeur SC 4 EasyFix est très pratique : il nettoie sans produits chimiques et peut être utilisé dans toutes les pièces de la maison. Grâce au réglage de la vapeur sur 2 niveaux, l'intensité de la vapeur peut être adaptée à la surface et à la saleté. Un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,999% des virus¹⁾ et 99,99% de toutes les bactéries ménagères courantes²⁾ des surfaces dures de la maison. En utilisant les accessoires appropriés, l'appareil garantit des résultats de nettoyage exemplaires sur les carrelages, les plaques de cuisson, les hottes aspiratantes et même dans les plus petits recoins. L'appareil est fourni avec une buse de sol EasyFix pour nettoyer en profondeur tous les sols durs de la maison. La serpillière avec bandes auto-agrippantes peut être fixée et retirée facilement de la buse, sans entrer en contact avec la saleté. Le réservoir d'eau amovible peut être remplie en permanence - pour un nettoyage ininterrompu. Autres avantages : compartiment de rangement des câbles intégré et des accessoires.
Caractéristiques et avantages
Autonomie illimitée par un remplissage en permanence du réservoir d'eauAutonomie illimitée par un remplissage en permanence du réservoir d'eau
Set de nettoyage de sol EasyFix, avec buse dotée d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillèreRésultats de nettoyage parfaits sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie à lamelles efficace. Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillère grâce au système velcros. Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol, peu importe la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible de la buse de sol.
Range câble intégréRangement sûr du câble et des accessoires
Fer à repasser vapeur EasyFinish
- Fer à repasser à vapeur avec régulation optimale de la température, coupure automatique et semelle anti-adhérente. Jusqu'à 50 % de temps de repassage en moins.
Accessoires multifonction
- Nettoyage en fonction du besoin des surfaces les plus diverses au moyen de la buse de sol, de la buse à main, de la brosse ronde, etc.
Serpillière et bonnette pour buse à main
- Pour un résultat impeccable, un détachage et une élimination améliorés des saletés.
Sécurité enfants
- La sécurité enfants intègre un système de verrouillage et donc une protection fiable de l'appareil.
Régulation de débit de vapeur de 2 niveaux
- Le débit de vapeur peut être adapté en fonction de la surface et du degré d'encrassement.
Rangement des accessoires et position parking
- Rangement des accessoires pratique et position parking confortable du suceur sol pendant les pauses.
Bouton Marche/Arrêt sur l'appareil
- Mise en marche et à l'arrêt simples de l'appareil.
Spécifications
Données techniques
|Certificat de contrôle¹⁾
|Élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % des bactéries²⁾
|Surface nettoyée avec un réservoir (m²)
|env. 100
|Puissance de chauffe (W)
|2000
|Pression vapeur max. (bar)
|max. 3,5
|Longueur du câble (m)
|4
|Temps de chauffe (min)
|4
|Contenance de chaudière (l)
|0,5
|Capacité du réservoir (l)
|0,8
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|4,1
|Poids avec emballage (kg)
|7,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminées des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae).
Inclus dans la livraison
- Serpillière de sol universelle EasyFix: 1 Pièce(s)
- Bonnette en microfibres pour buse à main: 1 Pièce(s)
- Détartrant poudre: 3 Pièce(s)
- Buse à jet rectiligne
- Buse à main
- Brosse ronde, petite (noire): 1 Pièce(s)
- Fer à repasser vapeur EasyFinish
- Brosse de sol: EasyFix
- Nombre de tubes à vapeur: 2 Pièce(s)
- Longueur des tuyaux de vapeur: 0.5 m
Équipement
- Sécurité enfants
- Soupape de sécurité
- Régulation du débit vapeur: sur la poignée (deux niveaux)
- Réservoir: amovible et rechargeable en permanence
- Flexible vapeur avec poignée-pistolet: 2.3 m
- Raccord pour fer à repasser
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Robinetterie
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Hottes d'aspiration
- Plaque de cuisson
- Fer à repasser
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine SC 4 EasyFix Iron
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.