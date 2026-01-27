SC 5 Deluxe Signature Line
Le SC 5 Deluxe Signaure Line est équipé d'un anneau LED qui indique la température en temps réel, de la fonction VapoHydro et d'un affiche en temps réel de la température.
Seuls nos produits les plus innovants et les plus performants portent la signature du pionnier de la technologie et fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher. Le nouveau SC 5 Deluxe Signature Line est reconnaissable au premier coup d'oeil comme étant le meilleur appareil Kärcher de sa catégorie. Notre nettoyeur vapeur haut-de-gamme fait du nettoyage hygiénique un exercice relaxant. Des fonctionnalités comme le réglage du débit de vapeur qui permet d'adapter la puissance à la surface ou au degré de salissure ou encore la fonction VapoHydro qui permet d'ajouter de l'eau chaude en supplément font de cet appareil, un nettoyeur vapeur de qualité supérieure. Le réservoir est amovible et peut être rempli en continu, ce qui garantit un nettoyage sans interruption. Grâce à l'affichage LED en temps réel, vous pouvez voir à quelle vitesse l'appareil est prêt à l'emploi mais aussi la température de votre nettoyeur ! Grâce au compartiment à accessoires intégré, ce n'est pas seulement votre intérieur qui est rangé une fois le ménage terminé. Le SC 5 EasyFix Deluxe Signature Line est certifié efficace dans la lutte contre les punaises de lit par un laboratoire indépendant (Laboratoire DiagnosticInsecte, LDI) affilié à l'Institut National d'Etude et de Lutte contre la Punaise de lit (INELP).
Caractéristiques et avantages
Avantages de la Signature LineLa signature du fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher, désigne le produit comme le meilleur appareil Kärcher de sa catégorie. Autres avantages exclusifs : l'assistance via l'application et une extension de garantie.
Indicateur de température à LED en temps réelLe préchauffage peut être suivi en temps réel jusqu'à la température max. de 150 °C.
Rangement pratique des accessoires et position de stationnementRangement pratique des accessoires, des tubes rallonges, du cordon et du flexible vapeur.
Fonction VapoHydro
- En plus de la vapeur, un jet puissant d'eau chaude permet de rincer la surface nettoyée
Autonomie illimitée par un remplissage en permanence du réservoir d'eau
- Pour un nettoyage sans interruption et un remplissage d'eau confortable.
Set de nettoyage de sol EasyFix, avec buse dotée d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillère
- Résultats de nettoyage optimaux sur les surfaces dures les plus diverses de la maison grâce aux lames de racleur efficaces.
- Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillère grâce au système velcros.
- Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol, peu importe la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible de la buse de sol.
Accessoires multifonction
- Nettoyage en fonction du besoin des surfaces les plus diverses au moyen de la buse de sol, de la buse à main, de la brosse ronde, etc.
Sécurité enfants
- La sécurité enfants intègre un système de verrouillage et donc une protection fiable de l'appareil.
Réglage de la quantité de vapeur sur 3 niveaux
- La quantité de vapeur peut être ajustée en fonction de la surface et du degré d'encrassement.
Interrupteur général rotatif sur l'appareil
- Mise en marche et à l'arrêt simples de l'appareil.
Spécifications
Données techniques
|Certificat de contrôle¹⁾
|Élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % des bactéries²⁾
|Surface nettoyée avec un réservoir (m²)
|env. 130
|Puissance de chauffe (W)
|2250
|Pression vapeur max. (bar)
|4
|Longueur du câble (m)
|6
|Temps de chauffe (min)
|3
|Contenance de chaudière (l)
|0,5
|Capacité du réservoir (l)
|1,3
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|5,6
|Poids avec emballage (kg)
|9,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminées des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae).
Inclus dans la livraison
- Serpillière de sol universelle EasyFix: 2 Pièce(s)
- Bonnette en microfibres pour buse à main: 1 Pièce(s)
- Détartrant poudre: 3 Pièce(s)
- Buse à jet rectiligne
- Buse à main
- Power buse
- Brosse ronde, petite (noire): 1 Pièce(s)
- Grande brosse ronde
- Brosse spéciale pour les joints
- Brosse de sol: EasyFix
- Nombre de tubes à vapeur: 2 Pièce(s)
- Longueur des tuyaux de vapeur: 0.5 m
- Adaptateur moquette
Équipement
- Sécurité enfants
- Soupape de sécurité
- Régulation du débit vapeur: sur l'appareil (trois niveaux)
- Réservoir: amovible et rechargeable en permanence
- Flexible vapeur avec poignée-pistolet: 2.3 m
- Raccord pour fer à repasser
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Fonction VapoHydro
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Robinetterie
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Hottes d'aspiration
- Plaque de cuisson
- Joints de carrelage
