Le nettoyeur vapeur SC 5 EasyFix Iron a un design esthétique et promet également une puissance de nettoyage optimale : une pression de vapeur exceptionnelle de 4,2 bar, ce qui en fait le meilleur nettoyeur vapeur de sa catégorie. La régulation de la vapeur sur 4 niveaux permet d'ajuster le débit de vapeur selon les besoins. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % des bactéries courantes²⁾ présentes sur les surfaces dures typiques de la maison. Et grâce à un large éventail d'accessoires disponibles, il peut nettoyer les surfaces lisses, les hottes aspirantes, les coins et les espaces étroits. Le fer à repasser vapeur est particulièrement pratique pour transformer votre nettoyeur vapeur en centrale vapeur. La fonction VapoHydro permet d'ajouter de l'eau chaude et de faciliter l'élimination des saletés tenaces. Grâce au système auto-adhésif, la serpillière de nettoyage des sols peut être fixée facilement et rapidement à la buse de sol sans entrer en contact avec la saleté. Le réservoir d'eau peut être retiré et rempli en permanence. Il est également équipé d'un compartiment de rangement intégré pour le câble et pour les accessoires et d'une position de stationnement pour la buse de sol.