Le SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition ne se contente pas de faire bonne figure, il promet également une grande puissance de nettoyage : une pression de vapeur exceptionnelle de 4,2 bar en fait le meilleur nettoyeur vapeur de sa catégorie. La régulation de la vapeur à quatre niveaux permet d'ajuster le débit de vapeur en fonction des besoins. Un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,999% des virus¹⁾ et 99,99% de toutes les bactéries domestiques courantes²⁾ des surfaces dures typiques de la maison. Et grâce à une large gamme d'accessoires disponibles, il peut parfaitement nettoyer les surfaces lisses, les hottes aspirantes, les coins et les recoins. Le fer à repasser vapeur est particulièrement pratique pour transformer votre nettoyeur en centrale vapeur. La fonction VapoHydro permet d'ajouter de l'eau chaude et d'éliminer plus facilement les salissures tenaces. Grâce au système à bandes auto-aggripantes, la serpillière peut être fixée facilement à la buse sans entrer en contact avec la saleté. Le réservoir d'eau est amovible et peut être rempli en permanence. L'appareil est également équipé d'un compartiment intégré pour le rangement des câbles, d'uncompartiment de rangement pour les accessoires et d'une position de stationnement pour la buse de sol.