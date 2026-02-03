SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition *EU
Le nettoyeur vapeur SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition avec une pression de 4,2 bar comprend un fer à repasser vapeur, la fonction VapoHydro, une buse de sol et d'autres accessoires.
Le SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition ne se contente pas de faire bonne figure, il promet également une grande puissance de nettoyage : une pression de vapeur exceptionnelle de 4,2 bar en fait le meilleur nettoyeur vapeur de sa catégorie. La régulation de la vapeur à quatre niveaux permet d'ajuster le débit de vapeur en fonction des besoins. Un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,999% des virus¹⁾ et 99,99% de toutes les bactéries domestiques courantes²⁾ des surfaces dures typiques de la maison. Et grâce à une large gamme d'accessoires disponibles, il peut parfaitement nettoyer les surfaces lisses, les hottes aspirantes, les coins et les recoins. Le fer à repasser vapeur est particulièrement pratique pour transformer votre nettoyeur en centrale vapeur. La fonction VapoHydro permet d'ajouter de l'eau chaude et d'éliminer plus facilement les salissures tenaces. Grâce au système à bandes auto-aggripantes, la serpillière peut être fixée facilement à la buse sans entrer en contact avec la saleté. Le réservoir d'eau est amovible et peut être rempli en permanence. L'appareil est également équipé d'un compartiment intégré pour le rangement des câbles, d'uncompartiment de rangement pour les accessoires et d'une position de stationnement pour la buse de sol.
Caractéristiques et avantages
Fonction VapoHydroActivation de l'eau chaude en plus de la vapeur pour détacher et rincer les saletés plus facilement. Pour un résultat amélioré.
Set de nettoyage de sol EasyFix, avec buse dotée d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillèreRésultats de nettoyage parfaits sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie à lamelles efficace. Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillère grâce au système velcros. Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol, peu importe la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible de la buse de sol.
Autonomie illimitée par un remplissage en permanence du réservoir d'eauPour un nettoyage sans interruption et un remplissage d'eau confortable.
Accessoires multifonction incluant un fer à repasser
- Nettoyage en fonction du besoin des surfaces les plus diverses au moyen de la buse de sol, de la buse à main, de la brosse ronde, etc.
- Fer à repasser à vapeur avec régulation optimale de la température, coupure automatique et semelle anti-adhérente. Jusqu'à 50 % de temps de repassage en moins.
Serpillière et bonnette pour buse à main
- Pour un résultat impeccable, un détachage et une élimination améliorés des saletés.
Sécurité enfants
- La sécurité enfants intègre un système de verrouillage et donc une protection fiable de l'appareil.
Régulation du débit de vapeur de 4 niveaux
- Le débit de vapeur peut être adapté en fonction de la surface et du degré d'encrassement.
Rangement des accessoires et position parking
- Rangement des accessoires pratique et position parking confortable du suceur sol pendant les pauses.
Interrupteur général rotatif sur l'appareil
- Mise en marche et à l'arrêt simples de l'appareil.
Range câble intégré
- Rangement sûr du câble et des accessoires
Spécifications
Données techniques
|Certificat de contrôle¹⁾
|Élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % des bactéries²⁾
|Surface nettoyée avec un réservoir (m²)
|env. 150
|Puissance de chauffe (W)
|2250
|Pression vapeur max. (bar)
|max. 4,2
|Longueur du câble (m)
|6
|Temps de chauffe (min)
|3
|Contenance de chaudière (l)
|0,5
|Capacité du réservoir (l)
|1,5
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|6
|Poids avec emballage (kg)
|10,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminées des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae).
Inclus dans la livraison
- Serpillière de sol universelle EasyFix: 1 Pièce(s)
- Bonnette en microfibres pour buse à main: 1 Pièce(s)
- Détartrant poudre: 3 Pièce(s)
- Buse à jet rectiligne
- Buse à main
- Buse petits carreaux
- Brosse ronde, petite (noire): 1 Pièce(s)
- Brosse grand format pour joints
- Fer à repasser vapeur EasyFinish
- Brosse de sol: EasyFix
- Nombre de tubes à vapeur: 2 Pièce(s)
- Longueur des tuyaux de vapeur: 0.5 m
Équipement
- Sécurité enfants
- Soupape de sécurité
- Régulation du débit vapeur: sur l'appareil (quatre niveaux)
- Réservoir: amovible et rechargeable en permanence
- Flexible vapeur avec poignée-pistolet: 2.3 m
- Raccord pour fer à repasser
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Fonction VapoHydro
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Robinetterie
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Hottes d'aspiration
- Plaque de cuisson
- Fer à repasser
