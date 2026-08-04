LTR 36-33 (avec batterie)
Pratique, performant, robuste et sans fil, le coupe bordures LTR 36-33 vous permet de délimiter sans contrainte votre jardin de manière nette et précise.
Pratique, performant, robuste et sans fil, le coupe bordures LTR 36-33 vous permet de délimiter sans contrainte votre jardin de manière nette et précise. La bobine de fil se change sans outil et s’auto alimente pendant l’utilisation. Il s’adapte en fonction de la tâche à accomplir grâce à sa largeur de coupe réglable et son variateur de vitesse.
Caractéristiques et avantages
Un outil puissant pour la coupe du gazonLa débroussailleuse coupe également les herbes longues, les mauvaises herbes tenaces et les broussailles
Système de coupe efficaceLe fil de coupe permet d'atteindre facilement les recoins et passages étroits du jardin. Le fil torsadé garantit une coupe précise et un fonctionnement très silencieux.
Réglage de la vitesse en continuContrôle adaptatif de la puissance pour répondre à tous les types d'opérations.
Protection pour plantes
- Évite d'abîmer les plantes, lors de la taille le long des parterres de fleurs, ou les arbres.
Diamètre de coupe ajustable
- Le diamètre du cercle de coupe peut être réglé sur trois tailles différentes. Idéal pour les coins et les espaces restreints.
Conception ergonomique
- La poignée souple à deux mains rend le coupe-bordures confortable à tenir, même pendant les périodes de travail prolongées.
- Avec une bandoulière pratique pour un travail confortable et économe en énergie.
Prolongement automatique du fil
- Grâce au réajustement automatique, le fil présente toujours une longueur parfaite.
Bobine amovible
- Facile à ranger et à transporter grâce à son design peu encombrant.
Plateforme batterie POWER 36V de Kärcher
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée sur tous les autres produits de la plateforme batterie POWER 36 V
Utilisation optionnelle de lames de débroussailleuse
- Idéal pour les tâches particulièrement exigeantes telles que le désherbage.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Diamètre du cercle de coupe (cm)
|28 - 33
|Outil de coupe
|Tête de fil
|Réajustement du fil
|automatique
|Forme du fil
|tourné
|Diamètre du fil (mm)
|2
|Réglage de la vitesse
|oui
|Vitesse de rotation (tr/min)
|7000
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Tension (V)
|36
|Capacité (Ah)
|2,5
|Puissance par charge de batterie¹⁾ (m)
|max. 600 (2,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 35 (2,5 Ah)
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|48 / 78
|Courant de charge (A)
|2,5
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoire (kg)
|2,7
|Poids avec emballage (kg)
|5,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1485 x 348 x 347
¹⁾ Bordure de pelouse
Inclus dans la livraison
- Versions: Batterie et chargeur inclus
- Batterie: Batterie Power 36 V / 2,5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: Chargeur rapide Batterie Power 36 V (1 unité)
- Ceinture de maintien
Équipement
- Bobine de fil
- Étrier de protection des plantes
- Poignée supplémentaire
Videos
Domaines d'utilisation
- Pelouse
- Bordures de pelouse, par exemple au niveau des plates-bandes ou des allées
Accessoires
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