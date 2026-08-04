Pratique, performant, robuste et sans fil, le coupe bordures LTR 36-33 vous permet de délimiter sans contrainte votre jardin de manière nette et précise. La bobine de fil se change sans outil et s’auto alimente pendant l’utilisation. Il s’adapte en fonction de la tâche à accomplir grâce à sa largeur de coupe réglable et son variateur de vitesse.