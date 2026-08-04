Le coupe-bordures sans fil LTR 36-33 Battery Set est un concentré absolu de puissance. Grâce au fil de coupe torsadé, le coupe-bordures permet une coupe précise. Et le réajustement automatique du fil garantit une longueur parfaite du fil à tout moment. La puissance du coupe-bordures peut être adaptée en continu au domaine d'application respectif. Le diamètre de coupe peut également être réglé afin de faciliter davantage l'accès aux recoins et passages étroits. La deuxième poignée souple ainsi que la sangle d'épaule permettent de ménager le dos et les forces pour un travail confortable. L'étrier de protection des plantes dépliable évite d'abîmer accidentellement les fleurs et les arbres.