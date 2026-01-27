PGS 4-18
Entretien facile des espaces verts : la scie de jardin sur batterie PGS 4-18 permet de tailler et d'élaguer des arbustes et des branchages de petite taille (⌀ max 8 cm).
La scie de jardin sur batterie PGS 4-18 de Kärcher est particulièrement adaptée à la découpe des branches d'un diamètre jusqu'à 8 centimètres. Que ce soit pour réduir des arbustres, entretenir une haie, ou bien encore élager de petites branches des arbres, le PGS 4-18 trouvera son utilité et sa facilité d'utilisation. L'étrier de maintient amovible permet de couper les branches en utilisant une seule main. Les lames de scie peuvent être remplacées sans outils. Le travail en hauteur jusqu'à un maximum de 3,5 mètres devient également un jeu d'enfant grâce à la rallonge télescopique disponible en option (non incluse). Produit de la plateforme batterie 18 V compatible avec de nombreux autres outils de jardin.
Caractéristiques et avantages
Lames de qualité AllemandePerformance de coupe optimale
Changement de scie sans outilsChangement rapide et facile de la lame sans outils
Etrier amovibleAssure une sécurité d'utilisation, même à une main Peut être retiré en fonction de la tâche à réaliser
Support batterie amovible
- La scie se fixe à la rallonge télescopique sans ajouter de poids supplémentaire
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- L'appareil peut être alimenté avec toutes les batteries Kärcher Battery Power 18 V.
Poignée caoutchoutée
- Pour un confort maximal, notamment lors des interventions prolongées.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Nombre de coups (min-1)
|max. 2500
|Diamètre de coupe avec étrier (mm)
|max. 50
|Diamètre de coupe sans étrier (mm)
|max. 80
|Longueur de lame (mm)
|150
|Volume sonore (dB (A))
|83
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|18
|Autonomie par charge de batterie * (Coupes)
|max. 120 (2,5 Ah) / max. 240 (5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 18 (2,5 Ah) / max. 36 (5 Ah)
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|1,4
|Poids avec emballage (kg)
|2,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|475 x 89 x 174
* Ø de branche : 5 cm
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Support de branche
- Support batterie
- Lame: Bois
Domaines d'utilisation
- Branches
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine PGS 4-18
