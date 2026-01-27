La scie de jardin sur batterie PGS 4-18 de Kärcher est particulièrement adaptée à la découpe des branches d'un diamètre jusqu'à 8 centimètres. Que ce soit pour réduir des arbustres, entretenir une haie, ou bien encore élager de petites branches des arbres, le PGS 4-18 trouvera son utilité et sa facilité d'utilisation. L'étrier de maintient amovible permet de couper les branches en utilisant une seule main. Les lames de scie peuvent être remplacées sans outils. Le travail en hauteur jusqu'à un maximum de 3,5 mètres devient également un jeu d'enfant grâce à la rallonge télescopique disponible en option (non incluse). Produit de la plateforme batterie 18 V compatible avec de nombreux autres outils de jardin.