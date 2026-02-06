LBL 4 (avec batterie)
Jusqu'à 250 km/h de vitesse d'air : le puissant souffleur de feuilles sans fil 36 V de Kärcher doté d'un réglage de puissance à 2 niveaux. Livré en kit avec la batterie et le chargeur rapide.
Le puissant souffleur de feuilles sans fil 36 V Li-Ion de Kärcher doté d'un réglage de puissance à 2 niveaux atteint une vitesse d'air maximale de 250 km/h. L'appareil offre une prise en main ergonomique et bien équilibrée. Grâce à la buse plate amovible avec
Caractéristiques et avantages
Tube de soufflageEnlèvement puissant des feuilles et saletés autour de la maison et dans le garage
Buse plat amoviblePour un nettoyage rapide et précis, les feuilles peuvent être stockeées sous la forme d'un tas pour les jeter, broyer
Réglage de la puissance à 2 niveauxPuissance maximale ou durée de fonctionnement maximale : La puissance peut être adaptée aux besoins individuels.
Grattoir
- Les feuilles mouillées et la saleté tassée peuvent être décollées avec le grattoir
Design ergonomique facilitant l'utilisation
- Parfaitement équilibré pour un nettoyage sans effort
Système baïonnette
- Le tube de soufflage peut être démonté en un mouvement pour facilité le stockage du produit
Plateforme batterie POWER 36V de Kärcher
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée sur tous les autres produits de la plateforme batterie POWER 36 V
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Vitesse d'air (km/h)
|max. 250
|Débit d'air (m³/h)
|330
|Réglage de la vitesse
|oui
|réglage de vitesse
|2
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|36
|Capacité (Ah)
|2,5
|Puissance par charge de batterie (m²)
|max. 550 (2,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 15 (2,5 Ah)
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|48 / 78
|Courant de charge (A)
|2,5
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|2,2
|Poids avec emballage (kg)
|4,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|975 x 170 x 305
Inclus dans la livraison
- Versions: Batterie et chargeur inclus
- Batterie: Batterie Power 36 V / 2,5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: Chargeur rapide Batterie Power 36 V (1 unité)
- Tube de soufflage
- Buse plate avec grattoir
Domaines d'utilisation
- Retirer les feuilles autour de la maison
- Retirer les déchets après une tonte de gazon, une taille de haie
- Allées autour de la maison
- Surfaces dans la maison et le jardin
