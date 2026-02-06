LBL 4 (sans batterie)
Le souffleur sans fil LBL 4 vous débarrasse toute l’année des feuilles et de la saleté autour de la maison.
Le souffleur de feuilles sans fil LBL 4 est doté d'un réglage de puissance à 2 niveaux afin d’optimiser le débit d’air en fonction de la tâche à accomplir. Le souffleur de feuilles dispose d'une buse plate amovible pourvue d'un grattoir intégré qui permet de déplacer les feuilles de manière contrôlée et ciblée ainsi que de décoller les feuilles humides et tassées. Lors de son utilisation, l'appareil offre une prise en main ergonomique et se montre très bien équilibré.
Caractéristiques et avantages
Tube de soufflage
- Enlèvement puissant des feuilles et saletés autour de la maison et dans le garage
Buse plat amovible
- Pour un nettoyage rapide et précis, les feuilles peuvent être stockeées sous la forme d'un tas pour les jeter, broyer
Réglage de la puissance à 2 niveaux
- Puissance maximale ou durée de fonctionnement maximale : La puissance peut être adaptée aux besoins individuels.
Grattoir
- Les feuilles mouillées et la saleté tassée peuvent être décollées avec le grattoir
Design ergonomique facilitant l'utilisation
- Parfaitement équilibré pour un nettoyage sans effort
Système baïonnette
- Le tube de soufflage peut être démonté en un mouvement pour facilité le stockage du produit
Plateforme batterie POWER 36V de Kärcher
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée sur tous les autres produits de la plateforme batterie POWER 36 V
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Vitesse d'air (km/h)
|max. 250
|Débit d'air (m³/h)
|330
|Réglage de la vitesse
|oui
|réglage de vitesse
|2
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|36
|Puissance par charge de batterie (m²)
|max. 550 (2,5 Ah) / max. 1100 (5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5 Ah)
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|2,2
|Poids avec emballage (kg)
|3,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|975 x 170 x 305
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Tube de soufflage
- Buse plate avec grattoir
Videos
Domaines d'utilisation
- Retirer les feuilles autour de la maison
- Retirer les déchets après une tonte de gazon, une taille de haie
- Allées autour de la maison
- Surfaces dans la maison et le jardin
Accessoires
Tous les produits qui fonctionnent avec la même plateforme de batterie
Trouver des pièces détachées d'origine LBL 4 (sans batterie)
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.