Le souffleur de feuilles sans fil LBL 4 est doté d'un réglage de puissance à 2 niveaux afin d’optimiser le débit d’air en fonction de la tâche à accomplir. Le souffleur de feuilles dispose d'une buse plate amovible pourvue d'un grattoir intégré qui permet de déplacer les feuilles de manière contrôlée et ciblée ainsi que de décoller les feuilles humides et tassées. Lors de son utilisation, l'appareil offre une prise en main ergonomique et se montre très bien équilibré.