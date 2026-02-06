HGE 36-60 (sans batterie)
Équipé d'une poignée orientable sur 180°, d'un collecteur de déchets et d'un réglage de la vitesse à 2 niveaux : le puissant taille-haies sans fil HGE 36-60 Battery.
Un concentré de puissance pour des coupes parfaites : le taille-haies sans fil 36 V HGE 36-60 Battery de Kärcher. Grâce au réglage de la vitesse à 2 niveaux, il est possible de choisir entre vitesse maximale et puissance maximale en fonction de l'application. De plus, la fonction de scie permet aussi de tailler aisément les grosses branches. Autre atout : la poignée orientable sur 180° en plusieurs paliers qui évite de se fatiguer les bras ou les épaules. Également pratique : le collecteur de déchets amovible qui empêche les déchets de taille de tomber dans la haie et les amène directement par terre. La lame découpée au laser et affûtée au diamant du taille-haies garantit un résultat de coupe précis à tout moment. La protection supplémentaire des pointes évite d'endommager les bâtiments et les sols ainsi que la lame en elle-même. L'œillet de suspension intégré dans la protection des pointes permet en outre un rangement peu encombrant sur le mur. De plus, le taille-haies dispose d'un système antiblocage pour un travail sans interruption.
Caractéristiques et avantages
Contrôle de la vitesse à deux niveauxEn fonction de l'application, les utilisateurs peuvent choisir entre la vitesse maximale et la puissance maximale. Niveau 1 : vitesse élevée. Idéal pour les coupes de contour précises. Niveau 2 : puissance élevée. Idéal pour couper les branches plus épaisses et les haies denses.
Poignée orientableLa poignée peut être tournée de 180° en plusieurs étapes pour offrir une position de travail confortable.
CollecteurEmpêche les déchets de taille de tomber dans la haie et les amène confortablement par terre devant l'utilisateur.
Fonction scie
- Particulièrement pratique pour les haies comportant de grosses branches par endroits.
Lames éguisée au diamant
- La lame garantit un résultat de coupe précis.
Design ergonomique de la poignée
- Pour une prise en main agréable et sûre, même en cas d'utilisation prolongée.
Protection
- Protège la lame et évite d'endommager les bâtiments et les sols.
- Fixation mur intégrée pour un stockage facile
Mise en route en sécurité à deux mains
- Empêche tout démarrage accidentel du taille-haies.
Plateforme batterie POWER 36V de Kärcher
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée sur tous les autres produits de la plateforme batterie POWER 36 V
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Longueur de coupe (cm)
|60
|Écartement des dents (mm)
|26
|Réglage de la vitesse
|oui
|réglage de vitesse
|2
|Vitesse de la lame (coupes/min)
|Niveau 1 : 2700 / Niveau 2 : 760
|Type de lame de coupe
|découpé au laser, rectifié au diamant
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|36
|Autonomie par charge de batterie * (m)
|max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 85 (2,5 Ah) / max. 170 (5 Ah)
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|3,3
|Poids avec emballage (kg)
|5,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1077 x 213 x 183
* Hauteur de haie : 1 m, coupe d'un seul côté au niveau 1
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Protection des lames
- Collecteur
Équipement
- Poignée: pivotante
- Fonction scie
- Protection
- Crochet de stockage
Domaines d'utilisation
- Haies
- Buissons
