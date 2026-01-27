SP 16.000 Dirt
La pompe d'évacuation pour eaux chargées SP 16.000 Dirt avec flotteur à bille est idéal pour être positionnée dans un regard et prévenir des inondations. Particules max 20 mm.
Les quantités d'eau importantes sont son domaine de prédilection : la pompe pour eaux chargées SP 16.000 Dirt avec un débit de refoulement maximal de 16 000 l/h permet un pompage rapide des eaux chargées de particules de saleté jusqu'à une taille de 20 millimètres, par exemple à partir de bassins de jardin ou de caves inondées. En cas d'eaux très chargées, un préfiltre disponible en option prévient les obstructions. Afin de prolonger la durée de vie, le joint mécanique, qui a déjà fait ses preuves dans le segment professionnel, a été intégrée. Pour une mise en marche et à l'arrêt automatique, la pompe d'évacuation dispose d'un interrupteur flotteur. Le flotteur est en outre fixé sur un rail et peut être réglé verticalement. Cela permet de pomper l'eau jusqu'à un niveau plus faible. En mode manuel, le pompage est même possible jusqu'à une hauteur d'eau résiduelle de 25 millimètres. De plus, le support de raccord Quick Connect permet un raccordement particulièrement rapide et simple des flexibles G1"(26mm), G1 1/4"(33mm) et G1 1/2"(40mm).
Caractéristiques et avantages
Roulement en céramiquePour une durée de vie prolongée
Interrupteur à flotteur réglable en hauteurAmélioration de la flexibilité du changement du mode marche / arrêt de la pompe et prévention de la marche à sec.
Quick ConnectTête de raccordement pour une fixation simple et rapide en 1'', 1 1/4" et 1 1/2" ou une connection G1
Développée pour les eaux chargées
- Évacuation fiable de l'eau avec des particules d’une taille jusqu’à 20 mm.
Possibilité de fixer le flotteur
- Pour le passage en mode automatique
Poignée de transport confortable
- Prise en main confortable et peut aussi être utilisée avec un filin.
Pré filtre robuste et facile à raccorder comme accessoire
- Protection de la pompe contre les salissures extrêmement tenaces et par conséquent prévention d'un blocage éventuel de la pompe.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|550
|Débit max. (l/h)
|< 16000
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Hauteur d'extraction (m)
|8
|Pression (bar)
|max. 0,8
|Granulométrie (mm)
|max. 20
|Profondeur d'immersion (m)
|max. 7
|Eau résiduelle min., manuelle (mm)
|25
|Hauteur d’eau résiduelle (mm)
|25
|Filetage du raccord
|G1 1/2
|Filetage de connection côté presion
|Filetage interne G1/2
|Câble d'alimentation (m)
|10
|Voltage (V)
|230 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4,9
|Poids avec emballage (kg)
|5,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|229 x 238 x 303
Inclus dans la livraison
- Raccord pour flexible: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Équipement
- Poignée de transport confortable
- Quick Connect pour un raccordement rapide et facile du flexible
- Commutation fonctionnement manuel/automatique: Possibilité de fixer le commutateur du flotteur
- Interrupteur à flotteur réglable en hauteur pour une flexibilité améliorée
- En mode automatique (auto), la pompe s’actionne automatiquement en fonction du niveau d’eau
- En mode manuel, la pompe fonctionne en permanence jusqu’à atteindre la hauteur d’eau restante minimale
- Roulement en céramique
Domaines d'utilisation
- Pour l'évacuation de l'eau d'un étang de jardin
- Pour une utilisation dans des zones inondées.
Accessoires
