Les quantités d'eau importantes sont son domaine de prédilection : la pompe pour eaux chargées SP 16.000 Dirt avec un débit de refoulement maximal de 16 000 l/h permet un pompage rapide des eaux chargées de particules de saleté jusqu'à une taille de 20 millimètres, par exemple à partir de bassins de jardin ou de caves inondées. En cas d'eaux très chargées, un préfiltre disponible en option prévient les obstructions. Afin de prolonger la durée de vie, le joint mécanique, qui a déjà fait ses preuves dans le segment professionnel, a été intégrée. Pour une mise en marche et à l'arrêt automatique, la pompe d'évacuation dispose d'un interrupteur flotteur. Le flotteur est en outre fixé sur un rail et peut être réglé verticalement. Cela permet de pomper l'eau jusqu'à un niveau plus faible. En mode manuel, le pompage est même possible jusqu'à une hauteur d'eau résiduelle de 25 millimètres. De plus, le support de raccord Quick Connect permet un raccordement particulièrement rapide et simple des flexibles G1"(26mm), G1 1/4"(33mm) et G1 1/2"(40mm).