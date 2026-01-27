Grâce à la fonction 2 en 1, la pompe d'évacuation robuste SP 16.000 Dual peut être utilisée aussi bien pour l'eau claire que pour l'eau sale et permet une évacuation fiable des eaux chargées de particules de saleté jusqu'à une taille de 20 millimètres. Et pour un résultat quasiment sec jusqu'à 1 millimètre, le panier à filtre variable peut être basculé du réglage pour l'eau sale à l'aspiration à plat en un clin d'œil. Avec un débit de refoulement maximal de 16 000 l/h, la SP 16.000 Dual est idéale pour vider l'eau des caves inondées, des bassins de jardin ou des piscines. La garniture mécanique, qui a déjà fait ses preuves dans le segment professionnel, assure une durée de vie particulièrement longue de la pompe. Grâce à l'interrupteur flotteur, elle peut être enclenchée et coupée automatiquement. Le flotteur est en outre fixé sur un rail et peut être réglé verticalement pour pomper l'eau lorsque le niveau est bas. Et grâce au support de raccord Quick Connect, le raccordement des flexibles G1"(26mm), G1 1/4"(33mm) et G1 1/2"(40mm) est particulièrement rapide et simple à réaliser.