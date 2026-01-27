La SP 22.000 Dirt est la plus puissante parmi les pompes d'évacuation pour eaux chargées de Kärcher. Pouvant atteindre 22 000 l/h, elle est parfaite pour les tâches d'évacuation d'eau particulièrement difficiles, par exemple en cas de grands bassins de jardin, de caves inondées ou d'excavations submergées. La taille des particules de saleté peut aller jusqu'à 30 millimètres. En cas de risque d'obstruction par des saletés plus grandes, le préfiltre en acier inoxydable intégré peut être abaissé pour protéger la roue à aubes de la pompe. Une durée de vie particulièrement longue est garantie par la garniture mécanique qui est aussi utilisée dans le segment professionnel. En option, une extension de la garantie à cinq ans est également possible. L'interrupteur flotteur assure, quant à lui, d'autres fonctions pratiques : il enclenche et coupe la pompe automatiquement en fonction du niveau d'eau, prévient un manque d'eau et peut être réglé en hauteur. En outre, il peut être bloqué pour que la pompe d'évacuation puisse fonctionner jusqu'à une hauteur d'eau résiduelle de 35 millimètres, même en mode continu. Par ailleurs, le support de raccord Quick Connect permet un raccordement rapide des flexibles G1"(26mm), G1 1/4"(33mm) et G1 1/2"(40mm).