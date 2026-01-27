Avec une capacité de pompage maximale de 9 500 l/h, la SP 9 500 Dirt est le modèle d'entrée de gamme idéal pour évacuer et transvaser rapidement l'eau des récupérateurs d'eau de pluie et des bassins de jardin. Elle pompe de manière fiable aussi bien l'eau claire que l'eau chargée de particules de saleté allant jusqu'à 20 mm de diamètre. Pour les salissures plus importantes, un préfiltre optionnel peut être installé afin de protéger la turbine de la pompe contre les obstructions, causées par exemple par des branches. La garniture mécanique – une solution éprouvée issue de notre gamme Professionnelle et présente sur toutes nos pompes submersibles – garantit en outre une durée de vie exceptionnellement longue à l'appareil. Il est également possible d'étendre la garantie à cinq ans. Cette pompe d'évacuation pour eaux chargées est équipée d'un interrupteur à flotteur qui allume et éteint l'appareil en fonction du niveau de l'eau, empêchant ainsi la marche à sec. Grâce à la possibilité de fixer le flotteur, la pompe peut être utilisée même lorsque le niveau d'eau est bas, jusqu'à une hauteur d'eau résiduelle de 25 mm. Le raccord Quick Connect permet de connecter rapidement et simplementdes tuyaux de 1", 1 1/4" et 1 1/2".