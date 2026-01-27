SP 9.500 Dirt
La pompe d'évacuation SP 9.500 Dirt d'une capacité de refoulement max. de 9 500 l/h, équipée d'un interrupteur flotteur, est une pompe d'entrée de gamme compacte destinée à l'évacuation d'eau chargée.
Avec une capacité de pompage maximale de 9 500 l/h, la SP 9 500 Dirt est le modèle d'entrée de gamme idéal pour évacuer et transvaser rapidement l'eau des récupérateurs d'eau de pluie et des bassins de jardin. Elle pompe de manière fiable aussi bien l'eau claire que l'eau chargée de particules de saleté allant jusqu'à 20 mm de diamètre. Pour les salissures plus importantes, un préfiltre optionnel peut être installé afin de protéger la turbine de la pompe contre les obstructions, causées par exemple par des branches. La garniture mécanique – une solution éprouvée issue de notre gamme Professionnelle et présente sur toutes nos pompes submersibles – garantit en outre une durée de vie exceptionnellement longue à l'appareil. Il est également possible d'étendre la garantie à cinq ans. Cette pompe d'évacuation pour eaux chargées est équipée d'un interrupteur à flotteur qui allume et éteint l'appareil en fonction du niveau de l'eau, empêchant ainsi la marche à sec. Grâce à la possibilité de fixer le flotteur, la pompe peut être utilisée même lorsque le niveau d'eau est bas, jusqu'à une hauteur d'eau résiduelle de 25 mm. Le raccord Quick Connect permet de connecter rapidement et simplementdes tuyaux de 1", 1 1/4" et 1 1/2".
Caractéristiques et avantages
Roulement en céramiquePour une durée de vie prolongée
Interrupteur à flotteurPermet d'allumer et d'éteindre la pompe en fonction du niveau de l'eau, en la protégeant ainsi contre une marche à sec.
Quick ConnectTête de raccordement pour une fixation simple et rapide en 1'', 1 1/4" et 1 1/2" ou une connection G1
Développée pour les eaux chargées
- Évacuation fiable de l'eau avec des particules d’une taille jusqu’à 20 mm.
Possibilité de fixer le flotteur
- Pour le passage en mode automatique
Poignée de transport confortable
- Prise en main confortable et peut aussi être utilisée avec un filin.
Pré filtre robuste et facile à raccorder comme accessoire
- Protection de la pompe contre les salissures extrêmement tenaces et par conséquent prévention d'un blocage éventuel de la pompe.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|280
|Débit max. (l/h)
|< 9500
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Hauteur d'extraction (m)
|6
|Pression (bar)
|max. 0,6
|Granulométrie (mm)
|max. 20
|Profondeur d'immersion (m)
|max. 7
|Eau résiduelle min., manuelle (mm)
|25
|Hauteur d’eau résiduelle (mm)
|25
|Filetage du raccord
|G1 1/2
|Filetage de connection côté presion
|Filetage interne G1/2
|Câble d'alimentation (m)
|10
|Voltage (V)
|230 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|3,8
|Poids avec emballage (kg)
|4,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|229 x 238 x 303
Inclus dans la livraison
- Raccord pour flexible: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Équipement
- Poignée de transport confortable
- Quick Connect pour un raccordement rapide et facile du flexible
- Commutation fonctionnement manuel/automatique: Possibilité de fixer le commutateur du flotteur
- Interrupteur à flotteur
- En mode automatique (auto), la pompe s’actionne automatiquement en fonction du niveau d’eau
- En mode manuel, la pompe fonctionne en permanence jusqu’à atteindre la hauteur d’eau restante minimale
- Roulement en céramique
Domaines d'utilisation
- Pour l'évacuation de l'eau d'un étang de jardin
- Pour une utilisation dans des zones inondées.
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine SP 9.500 Dirt
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.