BP 1 Barrel Set
Pack complet avec une BP 1 Barrel, un flexible de 15m PrimoFlex® (1/2"), un poignée-pistolet, un raccord universel de flexible et un raccord universel de flexible avec Aqua Stop. Pour
Set de débutant idéal. Le set contient une pompe vide-fûts BP 1 Barrel un flexible de 15m PrimoFlex® (1/2"), un poignée-pistolet, un raccord de flexible universel et un raccord de flexible universel avec Aqua Stop. Avec cette pompe BP 1 Barrel l'arrosage deviendra un jeu d'enfant et la charge des arrosoirs lourds appartiendra au passé. Grâce à cette eau de pluie nutritive de la citerne, l'eau potable coûteuse peut être économisée. L'interrupteur intégré de marche/arrêt, à l'aide duquel la pompe peut être mise en marche ou débranchée de façon confortable économise du temps et de l'énergie et est l'un des nombreux avantages.
Caractéristiques et avantages
Set prêt à être raccordéSet d'arrosage idéal pour les débutants grâce au set de flexible de jardin livré.
Interrupteur marche/arrêt intégré dans l'interrupteur à flotteurPour un emploi pratique de la pompe directement sur le support.
Préfiltre intégréProtection de la pompe contre les impuretés pour une plus longue durée de vie et une plus grande fiabilité.
Simple et pratique
- Le remplacement parfait pour l'arrosoir: l'emploi de l'eau de pluie protège votre dos et votre porte-monnaie.
Fixation flexible au bord du récupérateur
- S'attache parfaitement à tout type de récupérateur d'eau grâce à la précision parfaite de mesure.
Interrupteur à flotteur
- Pour la régulation de l'activité de la pompe en fonction du niveau de l'eau ainsi que pour la protection contre la marche à sec.
Ajustement de la longueur du câble
- Adaptation parfaite aux différentes profondeurs de récupérateur d'eau.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|400
|Débit max. (l/h)
|< 3800
|Hauteur d'extraction (m)
|11
|Pression (bar)
|max. 1,1
|Profondeur d'immersion (m)
|max. 7
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Câble d'alimentation (m)
|10
|Voltage (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4,6
|Poids avec emballage (kg)
|8,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|135 x 170 x 520
Inclus dans la livraison
- Accessoires d'arrosage
Équipement
- Poignée de transport confortable
- Fixation possible
- Tuyau flexible à longueur réglable
- Avec préfiltre
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Interrupteur marche / arrêt
- Sélection facile de la hauteur d’enclenchement: oui
- Interrupteur à flotteur
Domaines d'utilisation
- Pour l'arrosage du jardin à partir de cuves d'eau
Trouver des pièces détachées d'origine BP 1 Barrel Set
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.