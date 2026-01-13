Set de débutant idéal. Le set contient une pompe vide-fûts BP 1 Barrel un flexible de 15m PrimoFlex® (1/2"), un poignée-pistolet, un raccord de flexible universel et un raccord de flexible universel avec Aqua Stop. Avec cette pompe BP 1 Barrel l'arrosage deviendra un jeu d'enfant et la charge des arrosoirs lourds appartiendra au passé. Grâce à cette eau de pluie nutritive de la citerne, l'eau potable coûteuse peut être économisée. L'interrupteur intégré de marche/arrêt, à l'aide duquel la pompe peut être mise en marche ou débranchée de façon confortable économise du temps et de l'énergie et est l'un des nombreux avantages.