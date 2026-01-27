BP 3.200 Home
La pompe automatique BP 3.200 avec un réservoir d'eau de 19 litres intégré, puise l'eau dans des sources alternatives (puits ou citerne) pour une utilisation dans toute la maison ou jardin
Idéal pour alimenter en eau les machines à laver, les toilettes, etc. La pompe automatique BP 3.200 répond aux conditions de qualité exigeantes de Kärcher et fournit une source fiable d'eau de service aux ménages. Elle permet aux utilisateurs de connecter et d'utiliser facilement des sources d'eau alternatives comme un puits ou des citernes - automatiquement, grace à un control de la pression et un réservoir d'eau intégré. La pompe BP 3.200 Home s'active et se coupe de façon automatique en fonction de la quantité d'eau requise. La pompe est équipé d'un clapet anti-retour, d'un indicateur intégré de la pression, d'un réservoir de compensation de la pression (19 litres) et la protection thermique. La poignée de transport ergonomique permet une utilisation et un transport facile. La base de la pompe peut être fixée au sol avec desvis, en assurant une stabilité en toute sécurité de la pompe. La pompe BP 3.200 Home est facile à utiliser avec le bouton de Marche/Arrêt directement sur la pompe. Les composants de haute qualité comme le bride et la barre du moteur en acier inoxydable n'ont pas seulement une vue attractive, mais ils garantissent également une vie de service extra longue.
Caractéristiques et avantages
Robustesse et longue durée de vieKärcher offre une extension de garantie de 3 ans en plus de la garantie constructeur de 2 ans.
Protection thermique intégréeFonction de protection pour prévenir que la pompe se surchauffe
Bride et barre en acier inoxydableDes matériaux robustes pour une longue durée de vie.
Indicateur de pression intégré
- Controle et entretien parfaits
Adaptateur optimisé
- Etanchéité optimale. Aucun accessoire nécessaire
Trou de remplissage séparé
- Remplissage facile avant utilisation
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|600
|Débit max. (l/h)
|< 3200
|Hauteur d'extraction (m)
|max. 36
|Pression (bar)
|max. 3,6
|Pression de service (bar)
|1,5 - 2,8
|Niveau d'aspiration max. (m)
|8
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Filetage du raccord
|G1
|Câble d'alimentation (m)
|1
|Voltage (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|Noir
|Poids sans accessoires (kg)
|10,4
|Poids avec emballage (kg)
|12,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|439 x 269 x 517
Inclus dans la livraison
- 2 adaptateur pour pompes G1 incl.
Équipement
- Réservoir pressurisé intégré: 19 l
- Indicateur de pression intégré
- Interrupteur général protégé contre les éclaboussures
- Thermostat
- Bride et arbre en acier inox
- Clapet anti-retour inclus
- Trou de remplissage séparé
- Valve de purge
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour alimenter sanitaires et machines à laver
