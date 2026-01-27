Idéal pour alimenter en eau les machines à laver, les toilettes, etc. La pompe automatique BP 3.200 répond aux conditions de qualité exigeantes de Kärcher et fournit une source fiable d'eau de service aux ménages. Elle permet aux utilisateurs de connecter et d'utiliser facilement des sources d'eau alternatives comme un puits ou des citernes - automatiquement, grace à un control de la pression et un réservoir d'eau intégré. La pompe BP 3.200 Home s'active et se coupe de façon automatique en fonction de la quantité d'eau requise. La pompe est équipé d'un clapet anti-retour, d'un indicateur intégré de la pression, d'un réservoir de compensation de la pression (19 litres) et la protection thermique. La poignée de transport ergonomique permet une utilisation et un transport facile. La base de la pompe peut être fixée au sol avec desvis, en assurant une stabilité en toute sécurité de la pompe. La pompe BP 3.200 Home est facile à utiliser avec le bouton de Marche/Arrêt directement sur la pompe. Les composants de haute qualité comme le bride et la barre du moteur en acier inoxydable n'ont pas seulement une vue attractive, mais ils garantissent également une vie de service extra longue.