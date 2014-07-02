BP 3 Home and Garden
La pompe automatique BP 3 Home & Garden est idéale pour arroser efficacement son jardin, mais aussi pour alimenter en eau les installations de la maison.
La nouvelle génération de pompes: facile à installer, à utiliser et à entretenir! La pompe automatique BP 3 Home & Garden est idéale pour arroser efficacement le jardin et pour alimenter en eau les installations de la maison à moindre coût (machine à laver, toilettes, etc.). Polyvalente, elle convient à l’arrosage et à l’alimentation en eau de la maison. Double sortie d’eau permettant d’alimenter 2 lignes simultanément. Automatique, elle ne se déclenche que lorsqu’on ouvre le robinet et s’arrête automatiquement La pression est constante grâce au contrôle électronique du débit pour alimenter efficacement une ligne d’arroseurs par exemple. Facile à installer et à utiliser avec son amorçage rapide et la large ouverture de remplissage qui facilitent sa mise en place, écran d’indication de dysfonctionnement. Elle est confortable grâce à l’interrupteur au pied, il n'y a donc plus besoin dese baisser. Ses pieds en caoutchouc absorbent le bruit pour une utilisation en intérieur. Pas d’opérations de maintenance compliquées. La protection contre la marche à sec est intégrée à la pompe et procure ainsi une grande durée de vie de la pompe. Elle protège le moteur de toute surchauffe.
Caractéristiques et avantages
Facilement utilisable pour la maison et le jardinAlimente efficacement en eau la maison tout en générant une pression constante au jardin
Longue durée de vieAvec pré-filtre, claplet anti-retour et protection contre la marche à sec
Marche/Arrêt automatiqueLa pompe se met en marche et s'arrête automatiquement
Aspiration optimale
- La pompe peut facilement aspirer l'eau jusqu'à 8m, par exemple depuis une citerne.
Ecrans d'indication des dysfonctionnements
- Problèmes de pression ou d'aspiration indiqués
Deux sorties d'eau
- Usages multiples, comme par exemple arroser la pelouse avec un arroseur et alimenter un tuyau d'arrosage en simultané
Raccord en T
- Plusieurs possibilités d'installation - connexion optimale de plusieurs tuyaux
Interrupteur marche / arrêt actionnable au pied
- S'arrête et se met en marche facilement sans se baisser
Poignée ergonomique
- Prise en main et transport faciles
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|800
|Débit max. (l/h)
|< 3300
|Hauteur d'extraction (m)
|40
|Pression (bar)
|max. 4
|Hauteur d’aspiration (m)
|8
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Filetage du raccord
|G1
|Câble d'alimentation (m)
|1,85
|Voltage (V)
|230 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|10,2
|Poids avec emballage (kg)
|11,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|230 x 540 x 373
Inclus dans la livraison
- Raccord pour pompes G1
Équipement
- Raccordement optimisé
- Interrupteur marche / arrêt actionnable au pied
- Fonction marche/arrêt automatique
- Pré filtre et clapet anti-retour inclus
- Sécurité manque d'eau
- Large ouverture de remplissage
- Poignée ergonomique
- Système d'attache du câble électrique
- Ecrans d'indication des dysfonctionnements
- Deux sorties d'eau
- Pieds en caoutchouc réduisant le bruit
Domaines d'utilisation
- Pour l'arrosage du jardin à partir de réservoirs à eau de pluie, de citernes ou de puits, p. ex. avec des arroseurs.
- Pour alimenter sanitaires et machines à laver
