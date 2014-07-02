BP 3 Home and Garden

La pompe automatique BP 3 Home & Garden est idéale pour arroser efficacement son jardin, mais aussi pour alimenter en eau les installations de la maison.

La nouvelle génération de pompes: facile à installer, à utiliser et à entretenir! La pompe automatique BP 3 Home & Garden est idéale pour arroser efficacement le jardin et pour alimenter en eau les installations de la maison à moindre coût (machine à laver, toilettes, etc.). Polyvalente, elle convient à l’arrosage et à l’alimentation en eau de la maison. Double sortie d’eau permettant d’alimenter 2 lignes simultanément. Automatique, elle ne se déclenche que lorsqu’on ouvre le robinet et s’arrête automatiquement La pression est constante grâce au contrôle électronique du débit pour alimenter efficacement une ligne d’arroseurs par exemple. Facile à installer et à utiliser avec son amorçage rapide et la large ouverture de remplissage qui facilitent sa mise en place, écran d’indication de dysfonctionnement. Elle est confortable grâce à l’interrupteur au pied, il n'y a donc plus besoin dese baisser. Ses pieds en caoutchouc absorbent le bruit pour une utilisation en intérieur. Pas d’opérations de maintenance compliquées. La protection contre la marche à sec est intégrée à la pompe et procure ainsi une grande durée de vie de la pompe. Elle protège le moteur de toute surchauffe.

Caractéristiques et avantages
Spécifications

Données techniques

Puissance nominale à l'entrée (W) 800
Débit max. (l/h) < 3300
Hauteur d'extraction (m) 40
Pression (bar) max. 4
Hauteur d’aspiration (m) 8
Température d'admission d'eau (°C) max. 35
Filetage du raccord G1
Câble d'alimentation (m) 1,85
Voltage (V) 230 - 240
Fréquence (Hz) 50
Couleur Jaune
Poids sans accessoires (kg) 10,2
Poids avec emballage (kg) 11,8
Dimensions (L × l × H) (mm) 230 x 540 x 373

Inclus dans la livraison

  • Raccord pour pompes G1

Équipement

  • Raccordement optimisé
  • Interrupteur marche / arrêt actionnable au pied
  • Fonction marche/arrêt automatique
  • Pré filtre et clapet anti-retour inclus
  • Sécurité manque d'eau
  • Large ouverture de remplissage
  • Poignée ergonomique
  • Système d'attache du câble électrique
  • Ecrans d'indication des dysfonctionnements
  • Deux sorties d'eau
  • Pieds en caoutchouc réduisant le bruit
Domaines d'utilisation
  • Pour l'arrosage du jardin à partir de réservoirs à eau de pluie, de citernes ou de puits, p. ex. avec des arroseurs.
  • Pour alimenter sanitaires et machines à laver
Accessoires
