BP 5 Home & Garden *FR
La pompe multicellulaire BP 5 Home & Garden Premium est idéale pour l'arrosage du jardin et l'alimentation de la maison en eau (par exemple en utilisant l'eau de pluie). Pratique et fiable!
Qu'il s'agisse d'arroser le jardin avec une pression constante ou d'alimenter en eau une machine à laver ou des toilettes : la pompe B5 Home & Garden est idéale pour exploiter l'eau issue d'une source alternative. La pompe se met en marche et s'arrête automatiquement. S'il n'y a plus d'eau, le système d'anti marche à sec se déclenche. Le système à 4 cellules impressionne par sa puissance, son efficacité et son niveau sonore réduit. A débit constant, la BP 5 Home & Garden demande moins d'électricité que des pompes "jet" - une économie d'au moins 30% d'énergie. Avec des caractéristiques faites pour le confort de son utilisateur, telle que son interrupteur, ses deux sorties d'eau pour la connexion simultanée de deux appareils, ses pieds en caoutchouc réduisant le bruit sont ajoutés en plus du pré-filtre et du clapet anti-retour.
Caractéristiques et avantages
Facilement utilisable pour la maison et le jardin
- Alimente efficacement en eau la maison tout en générant une pression constante au jardin
Longue durée de vie
- Avec pré-filtre, claplet anti-retour et protection contre la marche à sec
Pompe multicellulaire
- Efficacité énergétique optimale et fonctionnement silencieux
Marche/Arrêt automatique
- La pompe se met en marche et s'arrête automatiquement
Aspiration optimale
- La pompe peut facilement aspirer l'eau jusqu'à 8m, par exemple depuis une citerne.
Ecrans d'indication des dysfonctionnements
- Problèmes de pression ou d'aspiration indiqués
Deux sorties d'eau
- Usages multiples, comme par exemple arroser la pelouse avec un arroseur et alimenter un tuyau d'arrosage en simultané
Raccord en T
- Plusieurs possibilités d'installation - connexion optimale de plusieurs tuyaux
Interrupteur marche / arrêt actionnable au pied
- S'arrête et se met en marche facilement sans se baisser
Poignée ergonomique
- Prise en main et transport faciles
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1000
|Débit max. (l/h)
|< 6000
|Hauteur d'extraction (m)
|48
|Pression (bar)
|max. 4,8
|Hauteur d’aspiration (m)
|8
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Câble d'alimentation (m)
|1,85
|Voltage (V)
|230 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|12,7
|Poids avec emballage (kg)
|13,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|230 x 540 x 373
Inclus dans la livraison
- Raccord pour pompes G1
- Raccord 1" pour relier un tuyau d'arrosage en sortie de pompe
Équipement
- Raccordement optimisé
- Interrupteur marche / arrêt actionnable au pied
- Fonction marche/arrêt automatique
- Pré filtre et clapet anti-retour inclus
- Sécurité manque d'eau
- Large ouverture de remplissage
- Poignée ergonomique
- Système d'attache du câble électrique
- Ecrans d'indication des dysfonctionnements
- Deux sorties d'eau
- Pieds en caoutchouc réduisant le bruit
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour l'arrosage du jardin à partir de réservoirs à eau de pluie, de citernes ou de puits, p. ex. avec des arroseurs.
- Pour alimenter sanitaires et machines à laver
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine BP 5 Home & Garden *FR
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.