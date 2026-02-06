Qu'il s'agisse d'arroser le jardin avec une pression constante ou d'alimenter en eau une machine à laver ou des toilettes : la pompe B5 Home & Garden est idéale pour exploiter l'eau issue d'une source alternative. La pompe se met en marche et s'arrête automatiquement. S'il n'y a plus d'eau, le système d'anti marche à sec se déclenche. Le système à 4 cellules impressionne par sa puissance, son efficacité et son niveau sonore réduit. A débit constant, la BP 5 Home & Garden demande moins d'électricité que des pompes "jet" - une économie d'au moins 30% d'énergie. Avec des caractéristiques faites pour le confort de son utilisateur, telle que son interrupteur, ses deux sorties d'eau pour la connexion simultanée de deux appareils, ses pieds en caoutchouc réduisant le bruit sont ajoutés en plus du pré-filtre et du clapet anti-retour.