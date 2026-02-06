WV 1
Grâce au WV 1, le nettoyage des vitres se fera sans efforts, sans traces et sans gouttes. Le produit est livré sans pulvérisateur. Le délai de livraison pour cette machine est de 6 semaines maximum.
En comparaison avec la méthode de nettoyage traditionnelle, le nettoyeur de vitres WV 1 de Kärcher nettoie sans traces, sans efforts et jusqu'à 3 fois plus vite. L'eau est aspirée de votre fenêtre – sans laisser de gouttes sales ou de traces. Grâce à son fonctionnement sur batterie et à son design compact, le WV 1 garantit une flexibilité maximale lors du nettoyage de toutes les surfaces lisses dans votre maison. Vous pouvez nettoyer vos fenêtres, baies vitrées, parois de douche mais aussi plaques de cuisson ou miroirs. Le nettoyage devient facile avec le WV 1 !
Caractéristiques et avantages
LégerTenue en main agréable et confortable
Compact et prise en main facilePetit, portatif il permet de faciliter le nettoyage des surfaces lisses
Affichage LEDGérer la consommation électrique de l’appareil est un jeu d’enfant : un coup d’oeil à l'écran LED suffit pour connaître l’état de charge des batteries.
De nombreuses possibilités d'utilisation
- Le nettoyeur de vitres peut être utilisé sur toutes les surfaces vitrées
3 fois plus vite
- Le nettoyeur de vitres permet de nettoyer vos fenêtres 3 fois plus vite qu'avec les méthodes traditionnelles.
Résultat sans trace ni coulure
- Grâce à l'aspiration électrique de l'eau, les gouttes d'eau sale appartiennent définitivement au passé. Pour des fenêtres brillantes.
Totalement hygiénique
- Vidage rapide et simple du réservoir sans entrer en contact avec l'eau sale.
L'original par Kärcher
- En 2008, Kärcher inventait le premier nettoyeur de vitres électrique, au concept innovant et original, afin de simplifier la vie des utilisateurs
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail de la raclette aspirante (mm)
|250
|Contenu du réservoir d'eau sale (ml)
|100
|Autonomie de la batterie (min)
|25
|Durée de charge de la batterie (min)
|150
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 70
|Voltage (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids avec batterie (kg)
|0,5
|Poids sans accessoires (kg)
|0,5
|Poids avec emballage (kg)
|0,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|130 x 250 x 275
Équipement
- Buse d'aspiration
Domaines d'utilisation
- Surfaces lisses
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Miroirs
- Petits carreaux
- Tables vitrées
- Carrelages
