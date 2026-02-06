En comparaison avec la méthode de nettoyage traditionnelle, le nettoyeur de vitres WV 1 de Kärcher nettoie sans traces, sans efforts et jusqu'à 3 fois plus vite. L'eau est aspirée de votre fenêtre – sans laisser de gouttes sales ou de traces. Grâce à son fonctionnement sur batterie et à son design compact, le WV 1 garantit une flexibilité maximale lors du nettoyage de toutes les surfaces lisses dans votre maison. Vous pouvez nettoyer vos fenêtres, baies vitrées, parois de douche mais aussi plaques de cuisson ou miroirs. Le nettoyage devient facile avec le WV 1 !