L'aspirateur de sécurité NT 30/1 Ap Te H de Kärcher s'illustre par son filtre plissé plat HEPA H 13 en matériau à base de fibres de verre. Idéal pour l'aspiration des poussières très dangereuses et cancérigènes de classe H comme l'amiante, le plomb et les moisissures qui surviennent notamment sur les chantiers lors de travaux de remise à neuf, il est doté d'un dispositif de décolmatage du filtre semi-automatique. L'aspirateur garantit une efficacité de filtration de 99,995 % et élimine aisément les poussières fines avec sa puissante turbine. Equipé d'une prise d'asservissement pour outil électroportatif et d'un système antistatique doublé d'accessoires conducteurs, il offre des possibilités d'utilisation très variées grâce à sa puissance d'aspiration élevée. Doté d'un câble d'alimentation électrique en caoutchouc robuste, il est parfait pour une utilisation sur des chantiers de gros œuvre et de remise à neuf.