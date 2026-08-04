NT 30/1 Ap Te H
Aspirateur de sécurité NT 30/1 Ap Te H avec une efficacité de filtration de 99,995 %. Parfait pour l'aspiration des poussières nocives et cancérigènes (classe de poussière H). Il est équipé d'un dispositif de décolmatage du filtre semi-automatique et d'une prise d'asservissement pour outil électroportatif.
L'aspirateur de sécurité NT 30/1 Ap Te H de Kärcher s'illustre par son filtre plissé plat HEPA H 13 en matériau à base de fibres de verre. Idéal pour l'aspiration des poussières très dangereuses et cancérigènes de classe H comme l'amiante, le plomb et les moisissures qui surviennent notamment sur les chantiers lors de travaux de remise à neuf, il est doté d'un dispositif de décolmatage du filtre semi-automatique. L'aspirateur garantit une efficacité de filtration de 99,995 % et élimine aisément les poussières fines avec sa puissante turbine. Equipé d'une prise d'asservissement pour outil électroportatif et d'un système antistatique doublé d'accessoires conducteurs, il offre des possibilités d'utilisation très variées grâce à sa puissance d'aspiration élevée. Doté d'un câble d'alimentation électrique en caoutchouc robuste, il est parfait pour une utilisation sur des chantiers de gros œuvre et de remise à neuf.
Caractéristiques et avantages
Aspirateur de sécurité de la classe HEfficacité de filtration de 99,995 %. Surveillance électronique du débit volumique. Garantit des postes de travail propres et sécurisés.
Homologué pour le désamiantageAspirateur de sécurité de la classe de poussière H. Contrôle supplémentaire « Amiante » passé avec succès. Contrôlé selon la norme TRGS 519 pour l'Allemagne.
Système antistatique complet avec accessoires électroconducteursSécurité accrue pour l'utilisateur. Dissipation de la charge électrostatique. Protection contre les décharges électrostatiques.
Filtre plissé plat HEPA 13 en matériau à base de fibres de verre
- Élimine les poussières dangereuses, les gros déchets et les liquides.
- Le filtre est contrôlé selon les normes EN 60335-2-69 et EN 1822.
- Poussières de la classe de poussière H : utiliser le kit de filtration de sécurité.
Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- Efficacité optimale du décolmatage du filtre par simple pression sur un bouton.
- Permet une capacité filtrante et une puissance d'aspiration élevées constantes.
- Permet un gain de temps et une durée de vie accrue du filtre.
Prise d'asservissemnt pour outil électroportatif avec marche/arrêt automatique
- L'outil électroportatif est facile à raccorder à l'aspirateur.
- Utilisation confortable via la fonction marche/arrêt automatique.
- Économie d'énergie : coupure automatique de l'aspirateur.
Supports flexibles pour le flexible d’aspiration et le câble d’alimentation
- Fixation du câble d'alimentation et du flexible pour un transport sécurisé.
- Pour les flexibles d'aspiration de différentes longueurs et de différents diamètres.
- Gain de temps et durée de vie accrue du câble d'alimentation.
Carter de filtre amovible
- Filtre plissé plat : nettoyage plus rapide et plus facile.
- Nettoyage régulier : durée de vie prolongée du filtre.
- Prévient une mise en place incorrecte du filtre plissé plat.
Rangement intégré des accessoires
- Rangement sans risque de perte pour le transport.
- Gain de temps : les accessoires sont à portée de main.
- Gain de place : pas d'espace de stockage supplémentaire nécessaire.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacité de la cuve (l)
|30
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Matériau du câble électrique
|Caoutchouc
|Niveau sonore (dB (A))
|70
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoire (kg)
|12,8
|Poids avec emballage (kg)
|17
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|525 x 370 x 560
Inclus dans la livraison
- Sac filtrant de sécurité: 1 Pièce(s)
- Longueur du flexible d'aspiration: 2.5 m
- Type de flexible d'aspiration: électro-conducteur
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur des tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier chromé
- Coude: électro-conducteur
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 300 mm
- Buse de fentes
- Raccord pour outil électroportatif
- Filtre plissé plat: HEPA-13 (H13)
Équipement
- Marche/arrêt automatique pour outils électro-portatifs.
- Système antistatique
- Classe de protection: I
- Roulette avec frein
- Nettoyage du filtre: Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- Classe de poussières: H
- Matériau de la cuve: Plastique
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Domaines d'utilisation
- Aspirateur de sécurité de classe H pour une élimination sûre des poussières nocives et cancérigènes
- Pour l'aspiration sur les petits outils électroportatifs
- Pour l'aspiration des poussières fines et des gros déchets
- Pour l'aspiration des liquides et des saletés humides
- Pour les travaux de montage et d'installation
- Pour l'aspiration sur les machines et les installations
- Utilisation sur les chantiers et dans les ateliers
- Pour l'aspiration de l'amiante, du plomb, des moisissures, des bactéries, etc.
- Pour les applications dans l'industrie du bâtiment, le secteur de la santé, les laboratoires ou l'industrie
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