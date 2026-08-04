Sur les chantiers et dans les ateliers, on rencontre tous les jours des poussières fines dangereuses de toute sorte, dont certaines alvéolaires. Grâce à son nouveau décolmatage entièrement automatique du filtre, notre aspirateur eau et poussières compact NT 30/1 Tact Te Basic M élimine des quantités jusqu'ici inégalées de poussières fines, et ce, avec une efficacité de filtration garantie de 99,9 %. Il dispose d'un filtre plissé plat « Wet & Dry » résistant à l'humidité en matériau à base de fibres PES pour l'aspiration des poussières fines, des liquides et des gros déchets de la classe de poussière M. Le décolmatage du filtre et la puissance d'aspiration sont en permanence surveillés et contrôlés par un système électronique à capteurs. Grâce à son connecteur intégré avec mise en marche automatique et à son système antistatique complet (accessoires conducteurs inclus), l'appareil convient tout particulièrement à l'aspiration directe sur les outils électroportatifs générant de la poussière. Les nouveaux accessoires mis au point, qui sont toujours rangés en toute sécurité à même l'appareil, permettent d'aspirer aisément et intégralement les poussières déjà déposées au sol ou sur les machines et de les collecter dans la cuve robuste de 30 litres dotée de roulettes pivotantes en métal et d'un pare-chocs.