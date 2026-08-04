NT 30/1 Tact Te Basic M
Les poussières fines alvéolaires de la classe de poussière M courantes sur les chantiers peuvent être éliminées de manière sécurisée et fiable à l'aide du NT 30/1 Tact Te Basic M. Aspirateur eau et poussières compact avec une cuve de 30 l et un suceur de sol de 300mm.
Sur les chantiers et dans les ateliers, on rencontre tous les jours des poussières fines dangereuses de toute sorte, dont certaines alvéolaires. Grâce à son nouveau décolmatage entièrement automatique du filtre, notre aspirateur eau et poussières compact NT 30/1 Tact Te Basic M élimine des quantités jusqu'ici inégalées de poussières fines, et ce, avec une efficacité de filtration garantie de 99,9 %. Il dispose d'un filtre plissé plat « Wet & Dry » résistant à l'humidité en matériau à base de fibres PES pour l'aspiration des poussières fines, des liquides et des gros déchets de la classe de poussière M. Le décolmatage du filtre et la puissance d'aspiration sont en permanence surveillés et contrôlés par un système électronique à capteurs. Grâce à son connecteur intégré avec mise en marche automatique et à son système antistatique complet (accessoires conducteurs inclus), l'appareil convient tout particulièrement à l'aspiration directe sur les outils électroportatifs générant de la poussière. Les nouveaux accessoires mis au point, qui sont toujours rangés en toute sécurité à même l'appareil, permettent d'aspirer aisément et intégralement les poussières déjà déposées au sol ou sur les machines et de les collecter dans la cuve robuste de 30 litres dotée de roulettes pivotantes en métal et d'un pare-chocs.
Caractéristiques et avantages
Décolmatage du filtre commandé par capteur TactGarantit une puissance d'aspiration maximum et une filtration efficace. Fréquence optimale de nettoyage des filtres en fonction des besoins. Émissions sonores minimisées.
Efficacité de filtration prouvée de 99,9 %L'élimination des poussières fines permet d'avoir des lieux de travail propres et sûrs.
Système antistatique complet avec accessoires électroconducteursSécurité accrue pour l'utilisateur. Dissipation de la charge électrostatique. Protection contre les décharges électrostatiques.
Prise d'asservissemnt pour outil électroportatif avec marche/arrêt automatique
- L'outil électroportatif est facile à connecter à l'aspirateur.
- Simple d'utilisation grâce à la fonction marche/arrêt automatique.
- Économie d'énergie : l'aspirateur se coupe automatiquement.
Aspirateur de sécurité de la classe de poussière M
- Efficacité de filtration de 99,9 %.
- Surveillance électronique du débit volumique.
- Garantit des postes de travail propres et sécurisés.
Filtre plissé plat Wet & Dry
- Certifié pour la classe de poussière M. Taux de dépoussiérage : 99,9 %.
- Matériau à base de fibres de PES : imputrescible et résistant.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacité de la cuve (l)
|30
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Matériau du câble électrique
|Caoutchouc
|Niveau sonore (dB (A))
|69
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoire (kg)
|14,2
|Poids avec emballage (kg)
|18,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|560 x 370 x 580
Inclus dans la livraison
- Type de flexible d'aspiration: électro-conducteur
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur des tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Coude: électro-conducteur
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Non tissé
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 300 mm
- Buse de fentes
- Raccord pour outil électroportatif
- Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière: 1 Pièce(s)
Équipement
- Marche/arrêt automatique pour outils électro-portatifs.
- Système antistatique
- Pare-chocs robuste
- Classe de protection: I
- Roulette avec frein
- Nettoyage du filtre: Décolmatage du filtre Tact commandé par capteur en fonction des besoins
- Classe de poussières: M
- Matériau de la cuve: Plastique
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Domaines d'utilisation
- Aspirateur de sécurité de classe M pour toutes les applications pour poussières fines
- Pour l'aspiration des poussières fines et des gros déchets
- Pour l'aspiration des liquides et des saletés humides
- Pour l'aspiration de tout type de poussière minérale, de poussière de bois, de poussière céramique....
Accessoires
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