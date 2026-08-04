NT 30/1 Tact Te H ACD
Avec sa filtration ultra efficace de 99,995 % et sa certification ACD, l'aspirateur eau et poussières est une solution de premier choix pour éliminer les poussières nocives de classe H.
Certifié ACD (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) conformément à la norme CEI 60335-2-69:2021, le NT 30/1 Tact Te H ACD convient pour l'aspiration de poussières inflammables ainsi que pour toutes les poussières de classe H. Mobile et de design compact, il se transporte aisément d'un lieu à un autre. Le filtre plissé plat de sécurité HEPA permet de collecter en toute sécurité les poussières dangereuses dans les sacs filtrants de sécurité ou les sacs de récupération de poussières en PE tandis que de grandes quantités de poussières moins nocives peuvent être aspirées directement dans la cuve. Le décolmatage automatique du filtre commandé par capteur offre une puissance d'aspiration élevée et constante. Avec sa prise d'asservissement intégrée, l'aspirateur se met en marche automatiquement dès l'utilisation de l'outil électroportatif, permettant une aspiration à la source. Robuste et pratique, le NT 30/1 Tact Te H ACD dispose d'un rangement intégré des accessoires et d'une cuve de 30 litres avec pare-chocs et roulettes métalliques pivotantes en métal.
Caractéristiques et avantages
Système de filtration avec filtre H et décolmatage automatique du filtre TactAspiration directe des poussières moins dangereuses dans la cuve. Efficacité de filtration : 99,995 %. Une protection de la santé optimale sans compromis sur la puissance d'aspiration ni sur la longévité du filtre
Conforme aux exigences de certification de la classe de poussière H, et une certification supplémentaire pour l'amiante, conformément à la norme TRGS 519.En Allemagne, seuls des aspirateurs de sécurité disposant de cette homologation doivent être utilisés pour l'aspiration de poussières contenant de l’amiante.
Certification ACDHomologué pour l'aspiration de poussières inflammables. Certifié conforme à la norme CEI 60335-2-69:2021. Sécurité accrue pour l'utilisateur.
Décolmatage du filtre commandé par capteur Tact
- Garantit une puissance d'aspiration maximum et une filtration efficace.
- Fréquence optimale de nettoyage des filtres en fonction des besoins.
- Émissions sonores minimisées.
Système antistatique complet avec accessoires électroconducteurs
- Sécurité accrue pour l'utilisateur.
- Dissipation de la charge électrostatique.
- Protection contre les décharges électrostatiques.
Prise d'asservissemnt pour outil électroportatif avec marche/arrêt automatique
- L'outil électroportatif est facile à connecter à l'aspirateur.
- Simple d'utilisation grâce à la fonction marche/arrêt automatique.
- Économie d'énergie : l'aspirateur se coupe automatiquement.
Aspirateur de sécurité de la classe H
- Efficacité de filtration de 99,995 %.
- Surveillance électronique du débit volumique.
- Garantit des postes de travail propres et sécurisés.
Filtre plissé plat de sécurité HEPA
- Certifié classe H. Taux d'élimination des poussières : 99,995 %.
- Matériau en fibres PES avec double revêtement PTFE : imputrescible et résistant à l'humidité.
- Pour l'aspiration des liquides, des poussières fines et des gros déchets.
Raccord pour outils électroportatifs
- Pour percer, scier ou poncer sans générer de poussières lors de l'utilisation d'outils électroportatifs.
- Livré avec un embout en caoutchouc et une bague rotative pour ajuster le débit d'air.
- Réglage de la puissance d'aspiration à l'aide de la bague rotative.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacité de la cuve (l)
|30
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Matériau du câble électrique
|Caoutchouc
|Niveau sonore (dB (A))
|69
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoire (kg)
|14,4
|Poids avec emballage (kg)
|19,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|560 x 370 x 580
Inclus dans la livraison
- Sac filtrant de sécurité: 1 Pièce(s)
- Longueur du flexible d'aspiration: 4 m
- Type de flexible d'aspiration: électro-conducteur
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur des tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Coude: électro-conducteur
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Non tissé
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 360 mm
- Buse de fentes
- Raccord pour outil électroportatif
- Filtre plissé plat: PTFE HEPA
- Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière: 1 Pièce(s)
Équipement
- Marche/arrêt automatique pour outils électro-portatifs.
- Système antistatique
- Pare-chocs robuste
- Classe de protection: I
- Roulette avec frein
- Nettoyage du filtre: Décolmatage du filtre Tact commandé par capteur en fonction des besoins
- Matériau de la cuve: Plastique
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Domaines d'utilisation
- Aspirateur de sécurité de classe H pour une élimination sûre des poussières nocives et cancérigènes
- Pour l'aspiration des poussières fines et des gros déchets
- Désamiantage autorisé conformément au règlement allemand de la sécurité au travail TRGS 519
- Convient pour l'aspiration de poussières combustibles conformément à la norme ACD CEI 60335-2-69:2021 (Appliance for the Pickup of Combustible Dust)
Accessoires
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