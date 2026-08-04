Certifié ACD (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) conformément à la norme CEI 60335-2-69:2021, le NT 30/1 Tact Te H ACD convient pour l'aspiration de poussières inflammables ainsi que pour toutes les poussières de classe H. Mobile et de design compact, il se transporte aisément d'un lieu à un autre. Le filtre plissé plat de sécurité HEPA permet de collecter en toute sécurité les poussières dangereuses dans les sacs filtrants de sécurité ou les sacs de récupération de poussières en PE tandis que de grandes quantités de poussières moins nocives peuvent être aspirées directement dans la cuve. Le décolmatage automatique du filtre commandé par capteur offre une puissance d'aspiration élevée et constante. Avec sa prise d'asservissement intégrée, l'aspirateur se met en marche automatiquement dès l'utilisation de l'outil électroportatif, permettant une aspiration à la source. Robuste et pratique, le NT 30/1 Tact Te H ACD dispose d'un rangement intégré des accessoires et d'une cuve de 30 litres avec pare-chocs et roulettes métalliques pivotantes en métal.