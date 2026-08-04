De grandes quantités de poussière de bois et de fibres entraînent rapidement l'obstruction des systèmes de filtration traditionnels. Ce n'est pas le cas du NT 40/1 Tact Te M ACD. Cet aspirateur eau et poussières compact a spécialement été conçu pour les entreprises de travail du bois. Grâce au filtre à bougie bois et au décolmatage automatique du filtre Tact commandé par capteur, il aspire des quantités importantes de poussière de bois, avec une efficacité de filtration garantie de 99,9 %. Cet appareil est homologué pour l'aspiration des poussières combustibles conformément à la nouvelle norme ACD (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) et à la norme IEC 60335-2-69:2021. Doté d'une cuve de 40 litres, d'un pare-chocs et d'une prise d'asservissement pour outils électroportatifs, le NT 40/1 Tact Te M ACD est parfaitement adapté à une utilisation dans les ateliers, les menuiseries et les entreprises industrielles.