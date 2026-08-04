NT 40/1 Tact Te M ACD
Le choix idéal pour traiter de grandes quantités de poussières de bois: l'aspirateur eau et poussières NT 40/1 Tact Te M ACD est doté d'un filtre à bougie bois, d'un décolmatage automatique du filtre, d'un réservoir de 40 l et de la certification ACD.
De grandes quantités de poussière de bois et de fibres entraînent rapidement l'obstruction des systèmes de filtration traditionnels. Ce n'est pas le cas du NT 40/1 Tact Te M ACD. Cet aspirateur eau et poussières compact a spécialement été conçu pour les entreprises de travail du bois. Grâce au filtre à bougie bois et au décolmatage automatique du filtre Tact commandé par capteur, il aspire des quantités importantes de poussière de bois, avec une efficacité de filtration garantie de 99,9 %. Cet appareil est homologué pour l'aspiration des poussières combustibles conformément à la nouvelle norme ACD (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) et à la norme IEC 60335-2-69:2021. Doté d'une cuve de 40 litres, d'un pare-chocs et d'une prise d'asservissement pour outils électroportatifs, le NT 40/1 Tact Te M ACD est parfaitement adapté à une utilisation dans les ateliers, les menuiseries et les entreprises industrielles.
Caractéristiques et avantages
Décolmatage du filtre commandé par capteur Tact
- Garantit une puissance d'aspiration maximum et une filtration efficace.
- Fréquence optimale de nettoyage des filtres en fonction des besoins.
- Émissions sonores minimisées.
Filtre à bougie certifié pour la classe de poussière M
- Le filtre à bougie prévient de manière fiable le colmatage du filtre.
- Taux de séparation de 99,9 % lors de l'aspiration de grandes quantités de poussières de fibres et de bois.
Certification ACD
- Homologué pour l'aspiration de poussières inflammables.
- Certifié conforme à la norme CEI 60335-2-69:2021.
- Sécurité accrue pour l'utilisateur.
Efficacité de filtration prouvée de 99,9 %
- Protection de la santé contre les poussières fines respirables.
- Testé selon la classe de poussières M.
Système antistatique complet avec accessoires électroconducteurs
- Sécurité accrue pour l'utilisateur.
- Dissipation de la charge électrostatique.
- Protection contre les décharges électrostatiques.
Prise d'asservissemnt pour outil électroportatif avec marche/arrêt automatique
- L'outil électroportatif est facile à connecter à l'aspirateur.
- Simple d'utilisation grâce à la fonction marche/arrêt automatique.
- Économie d'énergie : l'aspirateur se coupe automatiquement.
Aspirateur de sécurité de la classe de poussière M
- Efficacité de filtration de 99,9 %.
- Surveillance électronique du débit volumique.
- Garantit des postes de travail propres et sécurisés.
Filtration par air de refroidissement
- Prolonge la durée de vie de la turbine.
Raccord pour outils électroportatifs
- Pour percer, scier ou poncer sans générer de poussières lors de l'utilisation d'outils électroportatifs.
- Livré avec un embout en caoutchouc et une bague rotative pour ajuster le débit d'air.
- Réglage de la puissance d'aspiration à l'aide de la bague rotative.
Guidon ergonomique
- Le design ergonomique permet un transport confortable de l'appareil.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacité de la cuve (l)
|40
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Matériau du câble électrique
|Caoutchouc
|Niveau sonore (dB (A))
|69
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoire (kg)
|17,5
|Poids avec emballage (kg)
|22,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|650 x 370 x 1100
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 4 m
- Type de flexible d'aspiration: électro-conducteur
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur des tubes d'aspiration: 500 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Coude: électro-conducteur
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Non tissé
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 360 mm
- Buse de fentes
- Raccord pour outil électroportatif
- Filtre chandelle
- Guidon de transport
- Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière: 1 Pièce(s)
Équipement
- Marche/arrêt automatique pour outils électro-portatifs.
- Système antistatique
- Pare-chocs robuste
- Classe de protection: I
- Roulette avec frein
- Nettoyage du filtre: Décolmatage du filtre Tact commandé par capteur en fonction des besoins
- Classe de poussières: M
- Matériau de la cuve: Plastique
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Domaines d'utilisation
- Aspirateur de sécurité de classe M pour toutes les applications pour poussières fines
- Pour l'aspiration des poussières fines et des gros déchets
- Dans les ateliers, par exemple dans la menuiserie ainsi que dans l'industrie du bois ou de la pierre
- Pour l'aspiration de tout type de poussière minérale, de poussière de bois, de poussière céramique....
- Convient pour l'aspiration de poussières combustibles conformément à la norme ACD CEI 60335-2-69:2021 (Appliance for the Pickup of Combustible Dust)
Accessoires
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