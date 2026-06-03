Avec sa cuve de 50 litres, son guidon de transport réglable et son flexible de vidange, le NT 50/1 Tact Te H ACD est la solution idéale pour éliminer en toute sécurité les poussières nocives et cancérigènes. Homologué pour l'aspiration de poussières de classe H, il protège parfaitement les utilisateurs et sécurise l'environnement de travail. Il est en outre certifié ACD (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) selon la norme IEC 60335-2-69:2021 et convient pour l'aspiration de poussières combustibles. Le filtre plissé plat de sécurité HEPA permet d'aspirer les poussières dangereuses dans le sac filtrant de sécurité ou dans un sac de récupération en PE, tandis que de grandes quantités de poussières moins nocives peuvent être aspirées directement dans la cuve. Le NT 50/1 Tact Te H ACD dispose d'un système de décolmatage automatique du filtre Tact commandé par capteur qui garantit la performance du filtre et offre une puissance d'aspiration élevée et constante. Une prise d'asservissement pour outil électroportatif avec marche/arrêt automatique et un système antistatique avec accessoires électroconducteurs complètent une conception bien pensée.