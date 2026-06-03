NT 50/1 Tact Te H ACD
L'aspirateur eau et poussières NT 50/1 Tact Te H ACD est puissant et fiable pour aspirer des poussières dangereuses de classe H (amiante par exemple). Equipé d'une prise d'asservissement ,d'un réservoir de 50 l , d'un décolmatage automatique du filtre, il est certifié ACD.
Avec sa cuve de 50 litres, son guidon de transport réglable et son flexible de vidange, le NT 50/1 Tact Te H ACD est la solution idéale pour éliminer en toute sécurité les poussières nocives et cancérigènes. Homologué pour l'aspiration de poussières de classe H, il protège parfaitement les utilisateurs et sécurise l'environnement de travail. Il est en outre certifié ACD (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) selon la norme IEC 60335-2-69:2021 et convient pour l'aspiration de poussières combustibles. Le filtre plissé plat de sécurité HEPA permet d'aspirer les poussières dangereuses dans le sac filtrant de sécurité ou dans un sac de récupération en PE, tandis que de grandes quantités de poussières moins nocives peuvent être aspirées directement dans la cuve. Le NT 50/1 Tact Te H ACD dispose d'un système de décolmatage automatique du filtre Tact commandé par capteur qui garantit la performance du filtre et offre une puissance d'aspiration élevée et constante. Une prise d'asservissement pour outil électroportatif avec marche/arrêt automatique et un système antistatique avec accessoires électroconducteurs complètent une conception bien pensée.
Caractéristiques et avantages
Système de filtration avec filtre H et décolmatage automatique du filtre TactAspiration directe des poussières moins dangereuses dans la cuve. Efficacité de filtration : 99,995 %. Une protection de la santé optimale sans compromis sur la puissance d'aspiration ni sur la longévité du filtre
Conforme aux exigences de certification de la classe de poussière H, et une certification supplémentaire pour l'amiante, conformément à la norme TRGS 519.En Allemagne, seuls des aspirateurs de sécurité disposant de cette homologation doivent être utilisés pour l'aspiration de poussières contenant de l’amiante.
Certification ACDHomologué pour l'aspiration de poussières inflammables. Certifié conforme à la norme CEI 60335-2-69:2021. Sécurité accrue pour l'utilisateur.
Décolmatage du filtre commandé par capteur Tact
- Garantit une puissance d'aspiration maximum et une filtration efficace.
- Fréquence optimale de nettoyage des filtres en fonction des besoins.
- Émissions sonores minimisées.
Système antistatique complet avec accessoires électroconducteurs
- Sécurité accrue pour l'utilisateur.
- Dissipation de la charge électrostatique.
- Protection contre les décharges électrostatiques.
Prise d'asservissemnt pour outil électroportatif avec marche/arrêt automatique
- L'outil électroportatif est facile à connecter à l'aspirateur.
- Simple d'utilisation grâce à la fonction marche/arrêt automatique.
- Économie d'énergie : l'aspirateur se coupe automatiquement.
Aspirateur de sécurité de la classe H
- Efficacité de filtration de 99,995 %.
- Surveillance électronique du débit volumique.
- Garantit des postes de travail propres et sécurisés.
Filtre plissé plat de sécurité HEPA
- Certifié classe H. Taux d'élimination des poussières : 99,995 %.
- Matériau en fibres PES avec double revêtement PTFE : imputrescible et résistant à l'humidité.
- Pour l'aspiration des liquides, des poussières fines et des gros déchets.
Raccord pour outils électroportatifs
- Pour percer, scier ou poncer sans générer de poussières lors de l'utilisation d'outils électroportatifs.
- Livré avec un embout en caoutchouc et une bague rotative pour ajuster le débit d'air.
- Réglage de la puissance d'aspiration à l'aide de la bague rotative.
Grande cuve de 50 litres
- Avec un guidon pratique et réglable pour faciliter le transport.
- Flexible de vidange intégré pour faciliter l'élimination de grandes quantités de liquides.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacité de la cuve (l)
|50
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Matériau du câble électrique
|Caoutchouc
|Niveau sonore (dB (A))
|69
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|19,6
|Poids emballage inclus (kg)
|25,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|640 x 370 x 1045
Inclus dans la livraison
- Sac filtrant de sécurité: 1 Pièce(s)
- Longueur du flexible d'aspiration: 4 m
- Type de flexible d'aspiration: électro-conducteur
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Coude: électro-conducteur
- Matériau du sac filtrant: Non tissé
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 360 mm
- Suceur fentes
- Raccord pour outil électroportatif
- Flexible de vidange
- Filtre plissé plat: PTFE HEPA
- Guidon de transport
- Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière: 1 Pièce(s)
Équipement
- Marche/arrêt automatique pour outils électro-portatifs.
- Système antistatique
- Pare-chocs robuste
- Classe de protection: I
- Roulette avec frein
- Nettoyage du filtre: Décolmatage du filtre Tact commandé par capteur en fonction des besoins
- Classe de poussières: H
- Matériau de la cuve: Plastique
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Domaines d'utilisation
- Aspirateur de sécurité de classe H pour une élimination sûre des poussières nocives et cancérigènes
- Pour l'aspiration des poussières fines et des gros déchets
- Désamiantage autorisé conformément au règlement allemand de la sécurité au travail TRGS 519
- Convient pour l'aspiration de poussières combustibles conformément à la norme ACD CEI 60335-2-69:2021 (Appliance for the Pickup of Combustible Dust)
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