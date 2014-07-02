Equipé d’une cuve en acier inoxydable de 75 litres et d'un système de décolmatage automatique du filtre, l'aspirateur eau et poussières NT 75/1 Tact Me Te H est destiné à l’aspiration de poussières de classe H nocives pour la santé et cancérigènes. Le NT 75/1 Tact Me Te H est doté d'un dispositif de contrôle de la vitesse de l'air : une alarme sonore retentit si elle chute en dessous de la valeur limite de 20 m/s. Le filtre principal de classe H présente une efficacité de filtration de 99,995 %. Le kit de filtration de sécurité inclus assure une élimination des déchets sans émission de poussière. Un outil électroportatif peut être couplé à l’aspirateur pour des applications dans des secteurs comme l’automobile, l’industrie ou le bâtiment. Homologué pour l'aspiration de l'amiante (conformément à la norme TRGS 519).