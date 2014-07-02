NT 75/1 Tact Me Te H
L'aspirateur eau et poussières NT 75/1 Tact Me Te H est destiné à l’aspiration de poussières de classe H nocives pour la santé. Efficacité de filtration garantie de 99,995 %. Il est équipé d'une cuve en inox et d'une prise d'asservissement pour outil électroportatif.
Equipé d’une cuve en acier inoxydable de 75 litres et d'un système de décolmatage automatique du filtre, l'aspirateur eau et poussières NT 75/1 Tact Me Te H est destiné à l’aspiration de poussières de classe H nocives pour la santé et cancérigènes. Le NT 75/1 Tact Me Te H est doté d'un dispositif de contrôle de la vitesse de l'air : une alarme sonore retentit si elle chute en dessous de la valeur limite de 20 m/s. Le filtre principal de classe H présente une efficacité de filtration de 99,995 %. Le kit de filtration de sécurité inclus assure une élimination des déchets sans émission de poussière. Un outil électroportatif peut être couplé à l’aspirateur pour des applications dans des secteurs comme l’automobile, l’industrie ou le bâtiment. Homologué pour l'aspiration de l'amiante (conformément à la norme TRGS 519).
Caractéristiques et avantages
Décolmatage du filtre commandé par capteur TactGarantit une puissance d'aspiration maximum et une filtration efficace. Fréquence optimale de nettoyage des filtres en fonction des besoins. Émissions sonores minimisées.
Conforme aux exigences de certification de la classe de poussière H, et une certification supplémentaire pour l'amiante, conformément à la norme TRGS 519.En Allemagne, seuls des aspirateurs de sécurité disposant de cette homologation doivent être utilisés pour l'aspiration de poussières contenant de l’amiante.
Sélection du diamètre du flexible d'aspirationLe diamètre du flexible d'aspiration peut être réglé sur le bouton de commande.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacité de la cuve (l)
|75
|Puissance absorbée (W)
|max. 1000
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|10
|Matériau du câble électrique
|Caoutchouc
|Niveau sonore (dB (A))
|67
|Couleur
|argent
|Poids sans accessoire (kg)
|24,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|640 x 540 x 925
Inclus dans la livraison
- Sac filtrant de sécurité: 1 Pièce(s)
- Longueur du flexible d'aspiration: 2.5 m
- Type de flexible d'aspiration: avec coude (électro-conducteur)
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur des tubes d'aspiration: 505 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier chromé
- Matériau du sac filtrant: Papier
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 360 mm
- Buse de fentes
- Raccord pour outil électroportatif
- Filtre plissé plat: HEPA-14 (H14)
- Guidon de transport
Équipement
- Marche/arrêt automatique pour outils électro-portatifs.
- Système antistatique
- Classe de protection: I
- Roulette avec frein
- Nettoyage du filtre: Décolmatage du filtre Tact commandé par capteur en fonction des besoins
- Classe de poussières: H
- Matériau de la cuve: Acier inoxydable
Videos
Domaines d'utilisation
- Aspirateur de sécurité de classe H pour une élimination sûre des poussières nocives et cancérigènes
- Pour l'aspiration des poussières fines et des gros déchets
- Pour l'aspiration des liquides et des saletés humides
Accessoires
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