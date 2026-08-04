NT 50/1 Mwf
L'aspirateur eau et poussières NT 50/1 Mwf permet l'évacuation de grandes quantités d'eau, lors d'opérations de lutte contre les incendies ou les inondations. Répond de manière optimale aux exigences élevées des pompiers et de la protection civile. Peut également être utilisé comme un aspirateur eau et poussières classique.
Equipé d’une turbine d’aspiration et d’une pompe immergée, l’aspirateur eau et poussières NT 611 Mwf permet de refouler les liquides en continu. Polyvalent, il aspire aussi bien des liquides que les gros déchets. Doté de toutes les sécurités conformes aux normes en vigueur, il est équipé d’un câble électrique avec disjoncteur intégré assurant ainsi la sécurité de l’utilisateur. Le dispositif électronique de surveillance de niveau coupe automatiquement le moteur, dès que le liquide atteint le niveau maximum. Cet aspirateur robuste est équipé de deux grandes roues à l'arrière et de deux roulettes directrices à l'avant lui assurant stabilité et maniabilité. Il est également suffisamment léger pour pouvoir être transporté facilement. Un interrupteur marche/arrêt largement dimensionné et des supports pour ranger le câble et les accessoires sur l'appareil augmentent encore son confort d'utilisation.
Caractéristiques et avantages
Pompe pour eau chargée intégréeDe grandes quantités d'eau peuvent être aspirées par l'intermédiaire de la pompe pour permettre une utilisation continue.
Interrupteur de protection des personnes PRCD-K avec connecteur IP68Détecte les dysfonctionnements en quelques fractions de seconde et interrompt l'alimentation électrique. Assure une protection fiable contre les chocs électriques potentiellement mortels.
Filtre panier intégré pour protéger la pompe des gros déchetsProtège la pompe d'évacuation contre les obstructions dues à des pierres, des feuilles ou des morceaux de bois.
Vanne de régulation de la puissance d'aspiration
- La valve est montée entre le flexible d'aspiration et le coude de l'aspirateur.
- Permet de synchroniser le débit d'eau de l'aspirateur et de la pompe.
Flexible de vidange
- La pompe pour eaux chargées convient pour l'aspiration de différents types de liquides.
- Pour l'évacuation des quantités résiduelles de liquides.
Filtre à grosses impuretés intégré pour la protection de la turbine
- Protège la turbine contre les dommages causés par les saletés grossières et les petites pièces.
Accessoires haut de gamme
- Flexible d'aspiration résistant aux hydrocarbures
- Suceur sol industriel en aluminium
- Guidon de transport ajustable
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar)
|273
|Capacité de la cuve (l)
|50
|Puissance absorbée (W)
|1200
|Puissance pompe d’évacuation (W)
|810
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 40
|Longueur du câble (m)
|10
|Niveau sonore (dB (A))
|67
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoire (kg)
|28
|Poids avec emballage (kg)
|34,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|640 x 370 x 1045
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 4 m
- Type de flexible d'aspiration: Résistant aux hydrocarbures
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur des tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 370 mm
- Matériau du suceur sols combiné eau/poussières: Aluminium
- Buse de fentes
- Filtre pour gros déchets
- Guidon de transport
Équipement
- Flexible de vidange
- Arrêt automatique et disjoncteur différentiel
- Protection individuelle PRCD-K: avec fiche IP68
- Raccord C
- Pompe de vidange intégrée
- Classe de protection: I
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour éliminer de gros volumes d'eau lors des opérations de lutte contre les incendies
- Conçu pour les sapeurs-pompiers et les opérations de protection civile
Accessoires
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