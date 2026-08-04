Equipé d’une turbine d’aspiration et d’une pompe immergée, l’aspirateur eau et poussières NT 611 Mwf permet de refouler les liquides en continu. Polyvalent, il aspire aussi bien des liquides que les gros déchets. Doté de toutes les sécurités conformes aux normes en vigueur, il est équipé d’un câble électrique avec disjoncteur intégré assurant ainsi la sécurité de l’utilisateur. Le dispositif électronique de surveillance de niveau coupe automatiquement le moteur, dès que le liquide atteint le niveau maximum. Cet aspirateur robuste est équipé de deux grandes roues à l'arrière et de deux roulettes directrices à l'avant lui assurant stabilité et maniabilité. Il est également suffisamment léger pour pouvoir être transporté facilement. Un interrupteur marche/arrêt largement dimensionné et des supports pour ranger le câble et les accessoires sur l'appareil augmentent encore son confort d'utilisation.