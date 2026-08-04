NT 30/1 Ap Te L
Avec son système de décolmatage semi-automatique du filtre et sa prise d'asservissement intégrée, l'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Ap L garantit puissance d'aspiration et polyvalence.
L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Ap Te L offre une solution pour de multiples applications : nettoyage de l'intérieur d'un véhicule, aspiration de poussières ou de liquides ou encore nettoyage de machines et matériels. Grâce à sa prise d'asservissement intégrée, il peut être utilisé avec ou sans outil électroportatif. Avec son système de décolmatage semi-automatique du filtre Ap et son système de filtration certifié classe L, cet aspirateur garantit une puissance d'aspiration optimale lors de l'aspiration de poussières fines. En outre, cet aspirateur est résolument pratique grâce à son système de rangement intégré des accessoires et ses nombreux équipements. Enfin, conçu de manière astucieuse, sa tête plate est compatible avec les mallettes SORTIMO L-Boxx.
Caractéristiques et avantages
Prise d'asservissemnt pour outil électroportatif avec marche/arrêt automatiqueL'outil électroportatif est facile à connecter à l'aspirateur. Simple d'utilisation grâce à la fonction marche/arrêt automatique. Économie d'énergie : l'aspirateur se coupe automatiquement.
Décolmatage semi-automatique du filtre ApEfficacité optimale du décolmatage du filtre par simple pression sur un bouton. Permet une capacité filtrante et une puissance d'aspiration élevées constantes. Gain de temps et durée de vie accrue du filtre.
Supports flexibles pour le flexible d’aspiration et le câble d’alimentationFixation du câble d'alimentation et du flexible pour un transport sécurisé. Pour les flexibles d'aspiration de différentes longueurs et de différents diamètres. Gain de temps et durée de vie prolongée du câble d'alimentation.
Raccord pour outils électroportatifs
- Pour percer, scier ou poncer sans générer de poussières lors de l'utilisation d'outils électroportatifs.
- Livré avec un embout en caoutchouc et une bague rotative pour ajuster le débit d'air.
- Réglage de la puissance d'aspiration à l'aide de la bague rotative.
Carter de filtre amovible
- Filtre plissé plat : plus rapide et plus facile à nettoyer.
- Nettoyage régulier : durée de vie accrue du filtre.
- Prévient une insertion incorrecte du filtre plissé plat.
Rangement intégré des accessoires
- Rangement sans risque de perte pour le transport.
- Gain de temps : les accessoires sont à portée de main.
- Gain de place : pas d'espace de stockage supplémentaire nécessaire.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacité de la cuve (l)
|30
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Niveau sonore (dB (A))
|70
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoire (kg)
|11,8
|Poids avec emballage (kg)
|16,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|525 x 370 x 560
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2.5 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur des tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier chromé
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Non tissé
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 300 mm
- Buse de fentes
- Raccord pour outil électroportatif
- Filtre plissé plat: Cellulose
Équipement
- Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint
- Marche/arrêt automatique pour outils électro-portatifs.
- Préparation antistatique
- Nettoyage du filtre: Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- Classe de protection: I
- Roulette avec frein
Videos
Domaines d'utilisation
- Adapté pour l'aspiration des surfaces humides et sèches
- Pour l'aspiration sur les machines et les installations
Accessoires
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