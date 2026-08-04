NT 30/1 Ap Te M
Aspirateur de sécurité NT 30/1 Ap Te M certifié pour la classe de poussière M. Idéal pour l'aspiration des poussières fines sur les chantiers et dans les ateliers en raison de ses accessoires électroconducteurs.
Le NT 30/1 Ap Te M élimine de manière fiable et sécurisée les poussières fines de tout type qui surviennent sur les chantiers et dans les ateliers. Cet aspirateur compact avec décolmatage semi-automatique du filtre dispose d'un filtre plissé plat « Wet & Dry » résistant à l'humidité en matériau à base de fibres PES pour l'aspiration des poussières fines, des liquides et des gros déchets de la classe de poussière M et garantit une efficacité de filtration de 99,9 %. Le connecteur intégré avec mise en marche automatique et le système antistatique complet (avec des accessoires conducteurs) prédestinent cet aspirateur à l'aspiration directe sur les outils électroportatifs produisant de la poussière. L'utilisation de l'appareil est extrêmement simple étant donné que les principaux réglages peuvent être effectués via un bouton rotatif central. Grâce à la puissance d'aspiration exceptionnelle, des domaines d'utilisation divers et variés sont possibles : travaux de meulage, travaux de montage et d'installation, élimination de liquides ou aspiration sur les machines et les installations.
Caractéristiques et avantages
Aspirateur de sécurité de la classe de poussière MEfficacité de filtration de 99,9 %. Surveillance électronique du débit volumique. Garantit des postes de travail propres et sécurisés.
Décolmatage semi-automatique du filtre ApEfficacité optimale du décolmatage du filtre par simple pression sur un bouton. Permet une capacité filtrante et une puissance d'aspiration élevées constantes. Gain de temps et durée de vie accrue du filtre.
Système antistatique complet avec accessoires électroconducteursSécurité accrue pour l'utilisateur. Dissipation de la charge électrostatique. Protection contre les décharges électrostatiques.
Prise d'asservissemnt pour outil électroportatif avec marche/arrêt automatique
- L'outil électroportatif est facile à connecter à l'aspirateur.
- Simple d'utilisation grâce à la fonction marche/arrêt automatique.
- Économie d'énergie : l'aspirateur se coupe automatiquement.
Filtre plissé plat Wet & Dry
- Certifié pour la classe de poussière M. Taux de dépoussiérage : 99,9 %.
- Matériau à base de fibres de PES : imputrescible et résistant.
- Idéal pour les liquides, la poussière fine et les gros déchets.
Supports flexibles pour le flexible d’aspiration et le câble d’alimentation
- Fixation du câble d'alimentation et du flexible pour un transport sécurisé.
- Pour les flexibles d'aspiration de différentes longueurs et de différents diamètres.
- Gain de temps et durée de vie prolongée du câble d'alimentation.
Carter de filtre amovible
- Filtre plissé plat : plus rapide et plus facile à nettoyer.
- Nettoyage régulier : durée de vie accrue du filtre.
- Prévient une insertion incorrecte du filtre plissé plat.
Rangement intégré des accessoires
- Rangement sans risque de perte pour le transport.
- Gain de temps : les accessoires sont à portée de main.
- Gain de place : pas d'espace de stockage supplémentaire nécessaire.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacité de la cuve (l)
|30
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Matériau du câble électrique
|Caoutchouc
|Niveau sonore (dB (A))
|70
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoire (kg)
|12,8
|Poids avec emballage (kg)
|16,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|525 x 370 x 560
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2.5 m
- Type de flexible d'aspiration: électro-conducteur
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur des tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier chromé
- Coude: électro-conducteur
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Non tissé
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 300 mm
- Buse de fentes
- Raccord pour outil électroportatif
Équipement
- Marche/arrêt automatique pour outils électro-portatifs.
- Système antistatique
- Classe de protection: I
- Roulette avec frein
- Nettoyage du filtre: Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- Classe de poussières: M
- Matériau de la cuve: Plastique
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Domaines d'utilisation
- Aspirateur de sécurité classe de poussière M : toutes les applications pour poussières fines
- Pour l'aspiration sur les petits outils électroportatifs
- Pour l'aspiration des poussières fines et des gros déchets
- Pour l'aspiration des liquides et des saletés humides
- Pour les travaux de montage et d'installation
- Pour l'aspiration sur les machines et les installations
- Utilisation sur les chantiers et dans les ateliers
- Pour l'aspiration de tout type de poussière minérale, de poussière de bois, de poussière céramique....
Accessoires
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