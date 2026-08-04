Le NT 30/1 Ap Te M élimine de manière fiable et sécurisée les poussières fines de tout type qui surviennent sur les chantiers et dans les ateliers. Cet aspirateur compact avec décolmatage semi-automatique du filtre dispose d'un filtre plissé plat « Wet & Dry » résistant à l'humidité en matériau à base de fibres PES pour l'aspiration des poussières fines, des liquides et des gros déchets de la classe de poussière M et garantit une efficacité de filtration de 99,9 %. Le connecteur intégré avec mise en marche automatique et le système antistatique complet (avec des accessoires conducteurs) prédestinent cet aspirateur à l'aspiration directe sur les outils électroportatifs produisant de la poussière. L'utilisation de l'appareil est extrêmement simple étant donné que les principaux réglages peuvent être effectués via un bouton rotatif central. Grâce à la puissance d'aspiration exceptionnelle, des domaines d'utilisation divers et variés sont possibles : travaux de meulage, travaux de montage et d'installation, élimination de liquides ou aspiration sur les machines et les installations.