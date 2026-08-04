Poussières fines, déchets encombrants ou liquides : rien n'arrête l'aspirateur eau et poussières NT 50/1 Tact Te L. Avec sa cuve de 50 litres, son pare-chocs, ses roulettes en métal, son flexible d'évacuation résistant à l'huile et son guidon réglable, cet aspirateur professionnel consitue la solution idéale pour le nettoyage de lieux de travail, de machines, d'ateliers ou de sites de construction. Cet appareil est également particulièrement adapté aux professionnels exigeants de l'industrie et du secteur agricole qui recherchent une solution de nettoyage efficace et performante pour un environnement exempt de poussières. Doté du nouveau système de décolmatage automatique du filtre, ce dernier s'auto-nettoie automatiquement pour un fonctionnement sans interruption. Le positionnement du filtre plissé plat au niveau de la tête d’aspiration permet une exploitation totale du volume de la cuve. En outre, grâce à sa tête plate permettant de fixer une mallette de type SORTIMO L-BOXX, son système de rangement intégré des accessoires et du flexible d’aspiration et sa prise d'asservissement pour outils electroportatifs, cet aspirateur professionnel garantit un réel confort de travail.