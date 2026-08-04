NT 50/1 Tact Te L
L'aspirateur eau et poussières NT 50/1 Tact Te L est doté d'un équipement complet: une cuve de 50 litres, une prise d'asservissement pour outils electroportatifs et un guidon réglable.
Poussières fines, déchets encombrants ou liquides : rien n'arrête l'aspirateur eau et poussières NT 50/1 Tact Te L. Avec sa cuve de 50 litres, son pare-chocs, ses roulettes en métal, son flexible d'évacuation résistant à l'huile et son guidon réglable, cet aspirateur professionnel consitue la solution idéale pour le nettoyage de lieux de travail, de machines, d'ateliers ou de sites de construction. Cet appareil est également particulièrement adapté aux professionnels exigeants de l'industrie et du secteur agricole qui recherchent une solution de nettoyage efficace et performante pour un environnement exempt de poussières. Doté du nouveau système de décolmatage automatique du filtre, ce dernier s'auto-nettoie automatiquement pour un fonctionnement sans interruption. Le positionnement du filtre plissé plat au niveau de la tête d’aspiration permet une exploitation totale du volume de la cuve. En outre, grâce à sa tête plate permettant de fixer une mallette de type SORTIMO L-BOXX, son système de rangement intégré des accessoires et du flexible d’aspiration et sa prise d'asservissement pour outils electroportatifs, cet aspirateur professionnel garantit un réel confort de travail.
Caractéristiques et avantages
Guidon réglable ergonomiqueGrâce à un raccord rapide, le guidon réglable est vite adapté à la taille de l'utilisateur. Le guidon étant pliable, il facilite le stockage compact de l'aspirateur.
Tuyau de vidange résistant à l'huileTuyau de vidange résistant à l'huile intégré pour la décharge facile de liquides.
Suceur de sol large avec inserts vite interchangeablesSuceur de sol avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc. Changement rapide et facile entre l'utilisation humide et à sec.
Bouton de commande central
- Passage d'un mode à un autre aisé grâce au bouton de commande central
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacité de la cuve (l)
|50
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Niveau sonore (dB (A))
|68
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoire (kg)
|18,3
|Poids avec emballage (kg)
|24
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|640 x 370 x 1045
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 4 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur des tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Non tissé
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 360 mm
- Buse de fentes
- Raccord pour outil électroportatif
- Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)
- Guidon de transport
Équipement
- Classe de poussières: L
- Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint
- Marche/arrêt automatique pour outils électro-portatifs.
- Préparation antistatique
- Nettoyage du filtre: Décolmatage automatique du filtre Tact
- Pare-chocs robuste
- Classe de protection: I
- Roulette avec frein
Videos
Domaines d'utilisation
- Adapté pour l'aspiration des surfaces humides et sèches
Accessoires
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