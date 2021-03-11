Les accessoires pour chaque application

Adaptateurs, distributeurs et réducteurs

La flexibilité et la polyvalence sont particulièrement importantes dans l'industrie. Nous vous proposons différents adaptateurs, distributeurs et réducteurs. Avec nos adaptateurs Kärcher, vous pouvez, par exemple, connecter facilement nos aspirateurs aux accessoires Professional NT. Les distributeurs vous permettent de connecter deux tuyaux d'aspiration à un seul aspirateur en même temps. Et avec nos réducteurs compatibles, vous pouvez combiner librement tous les diamètres nominaux.