Les accessoires pour chaque application
Notre gamme d'accessoires est modulaire et peut être combinée individuellement, du filtre à la buse. Tous les accessoires sont conducteurs et disponibles en 3 tailles nominales : DN 40, DN 50 et DN 70.
Le bon accessoire pour chaque application
Avec nos accessoires originaux pour aspirateurs et dépoussiéreurs industriels, nous vous offrons toutes les options pour exploiter au mieux le potentiel de vos machines dans chaque application. Tous les accessoires sont optimisés pour une utilisation industrielle difficile.
Filtrage parfait et vidange simple
Il existe différents filtres pour filtrer la poussière, en papier ou en PE, avec ou sans revêtement PTFE. Des sacs d'élimination pratiques en papier ou en PE permettent une vidange sans poussière.
Adaptateurs, distributeurs et réducteurs
La flexibilité et la polyvalence sont particulièrement importantes dans l'industrie. Nous vous proposons différents adaptateurs, distributeurs et réducteurs. Avec nos adaptateurs Kärcher, vous pouvez, par exemple, connecter facilement nos aspirateurs aux accessoires Professional NT. Les distributeurs vous permettent de connecter deux tuyaux d'aspiration à un seul aspirateur en même temps. Et avec nos réducteurs compatibles, vous pouvez combiner librement tous les diamètres nominaux.
Tout passe par ici : les flexibles.
Les flexibles d'aspiration sont le lien essentiel entre la tête d'aspiration et l'aspirateur. Dans notre gamme de flexibles, vous trouverez le flexible approprié pour chaque application.
Prise en main et conseils sûrs
Avec la poignée appropriée pour nos coudes et tubes d'aspiration revêtus, vous pouvez travailler de manière ergonomique et étendre votre rayon d'action.
La variété au sommet : buses et brosses
Choisissez l'embout et la brosse appropriés parmi notre gamme d'embouts et de brosses pour les interstices, les surfaces planes et les sols afin d'aspirer rapidement et efficacement dans toutes les situations.
Une séparation parfaite : le pré-séparateur
Nos pré-séparateurs mobiles séparent les liquides, les solides et la poussière directement pendant l'aspiration. Cela signifie que vous pouvez également ramasser beaucoup plus facilement de grandes quantités de saletés et de liquides et les éliminer en gagnant du temps.
Toujours prêts à aider : les kits d'accessoires
Avec nos kits d'accessoires pratiques, vous avez toujours tous les accessoires à portée de main pour les applications typiques.