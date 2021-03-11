Accessoires d'aspiration industrielle

Avec les bons accessoires, vous pouvez accomplir chaque tâche de nettoyage de manière optimale. Sélectionnez les pièces ou les kits adaptés à vos besoins dans notre gamme complète et sophistiquée d'accessoires pour systèmes d'aspiration - du nettoyage des sols sur de grandes surfaces aux accessoires stationnaires pour l'aspiration pendant le fonctionnement.