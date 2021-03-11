Accessoires d'aspiration industrielle
Avec les bons accessoires, vous pouvez accomplir chaque tâche de nettoyage de manière optimale. Sélectionnez les pièces ou les kits adaptés à vos besoins dans notre gamme complète et sophistiquée d'accessoires pour systèmes d'aspiration - du nettoyage des sols sur de grandes surfaces aux accessoires stationnaires pour l'aspiration pendant le fonctionnement.
Des accessoires pour chaque application
Notre gamme d'accessoires est modulaire et peut être combinée individuellement, du filtre à la buse. Tous les accessoires sont conducteurs et disponibles en 3 tailles nominales : DN 40, DN 50 et DN 70.
Accessoires pour applications stationnaires
Pour les aspirateurs et dépoussiéreurs industriels soumis à un usage stationnaire et continu, vous trouverez des accessoires adaptés à chaque usage dans notre gamme d'accessoires, des canalisations aux points d'extraction manuelle.