Accessoires pour applications stationnaires

Des connexions robustes et fiables

Vous avez besoin de raccords stables et durables pour la combinaison variable de différents éléments de tuyauterie. Pour le raccordement de machines standard stationnaires à des canalisations, nous disposons d'adaptateurs pour tuyaux, d'adaptateurs spéciaux pour le raccordement de tuyaux d'aspiration à des canalisations, ainsi que d'étriers et de pieds de support pour l'installation de canalisations.