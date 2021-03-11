Accessoires pour applications stationnaires
Pour les aspirateurs et dépoussiéreurs industriels soumis à un usage stationnaire et continu, vous trouverez des accessoires adaptés à chaque usage dans notre gamme d'accessoires, des canalisations aux points d'extraction manuelle.
Sur place
Pour l'utilisation stationnaire des aspirateurs et dépoussiéreurs industriels, nous vous proposons une gamme complète d'accessoires spécialement conçus pour une utilisation industrielle continue.
Accessoires pour les aspirateurs industriels stationnaires
Nos accessoires pour aspirateurs industriels stationnaires résistent durablement aux fluides d'aspiration les plus robustes. Les tuyauteries spéciales à forte épaisseur de paroi en sont un exemple.
Accessoires pour les dépoussiéreurs industriels stationnaires
Étant donné que les aspirateurs industriels fonctionnent avec un débit d'air élevé, ils ont besoin de tuyauteries d'un diamètre correspondant en fonctionnement stationnaire. De plus, en raison de l'application, les autres accessoires diffèrent des accessoires pour les aspirateurs industriels stationnaires.
Systèmes globaux : pipelines
Nos systèmes de tuyauterie robustes vous permettent d'utiliser des aspirateurs industriels et des dépoussiéreurs industriels dans des applications stationnaires. Les canalisations sont disponibles en différents diamètres et longueurs. Vous pouvez connecter plusieurs centres d'usinage ainsi que plusieurs points d'aspiration manuelle, même sur de grandes distances.
Des connexions robustes et fiables
Vous avez besoin de raccords stables et durables pour la combinaison variable de différents éléments de tuyauterie. Pour le raccordement de machines standard stationnaires à des canalisations, nous disposons d'adaptateurs pour tuyaux, d'adaptateurs spéciaux pour le raccordement de tuyaux d'aspiration à des canalisations, ainsi que d'étriers et de pieds de support pour l'installation de canalisations.
Accessoires spéciaux pour pipelines
Avec nos clapets de verrouillage et nos vannes d'arrêt manuels ou pneumatiques, vous pouvez contrôler de manière optimale le débit d'air, ainsi que le transport du fluide d'aspiration vers les canalisations, selon les besoins.
Points d'extraction personnalisés
Les points d'extraction manuels installés en permanence pour le nettoyage des machines dans le processus sont une application standard dans l'industrie. Afin de personnaliser ces points d'aspiration manuelle en fonction des besoins, différentes buses et porte-buses, ainsi que des pièces détachées pour le raccordement des tuyaux aux canalisations, sont disponibles.