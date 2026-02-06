IVR-L 100/30 Sc

L'IVR-L 100/30 Sc est un puissant aspirateur industriel qui aspire et sépare les liquides (ex: huile de coupe) et les solides (ex : copeaux métalliques). Construit pour un fonctionnement à trois équipes. Extra-longue durée de vie.

Aspirateur à liquides IVR-L 100/30 Sc : un aspirateur industriel puissant et résistant particulièrement adaptée à l'aspiration et à la séparation des liquides - tels que les huiles de coupe, les lubrifiants ou les liquides de refroidissement - et des copeaux dans le secteur de la métallurgie. Sa construction robuste lui garantit une longue durée de vie, malgré les conditions d'utilisation industrielles difficiles. Le compresseur à canal latéral triphasé de l'IVR-L 100/30 Sc est conçu pour un fonctionnement à 3 équipes. L'appareil est également approprié pour une utilisation stationnaire en production. Le niveau de remplissage est visible à tout moment lors de l’aspiration.

Caractéristiques et avantages
Un compresseur à canal latéral très robuste
  • Le moteur électrique triphasé à 4 pôles offre une grande puissance d'aspiration et confère une grande durée de vie à l'appareil. Ces machines sont idéales pour de multiples applications.
Indicateur du niveau de remplissage
Robuste et fiable
  • Idéal pour les applications dans l’industrie de traitement des métaux.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 3
Voltage (V) 400
Fréquence (Hz) 50 / 60
Débit d'air (l/s/m³/h) 87,5 / 315
Dépression (mbar/kPa) 260 / 26
Capacité de la cuve (l) 100
Matériau de la cuve Métal
Puissance nominale à l'entrée (kW) 3
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 70
Diamètre nominal des accessoires DN 70 DN 50
Classe de poussière du filtre principal L
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 0,45
Poids sans accessoires (kg) 132
Poids (avec accessoires) (kg) 132
Poids avec emballage (kg) 132,8
Dimensions (L × l × H) (mm) 850 x 760 x 1800

Équipement

  • Accessoires en standard: non
