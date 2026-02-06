Aspirateur à liquides IVR-L 100/30 Sc : un aspirateur industriel puissant et résistant particulièrement adaptée à l'aspiration et à la séparation des liquides - tels que les huiles de coupe, les lubrifiants ou les liquides de refroidissement - et des copeaux dans le secteur de la métallurgie. Sa construction robuste lui garantit une longue durée de vie, malgré les conditions d'utilisation industrielles difficiles. Le compresseur à canal latéral triphasé de l'IVR-L 100/30 Sc est conçu pour un fonctionnement à 3 équipes. L'appareil est également approprié pour une utilisation stationnaire en production. Le niveau de remplissage est visible à tout moment lors de l’aspiration.