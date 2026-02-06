IVR-L 100/30 Sc
L'IVR-L 100/30 Sc est un puissant aspirateur industriel qui aspire et sépare les liquides (ex: huile de coupe) et les solides (ex : copeaux métalliques). Construit pour un fonctionnement à trois équipes. Extra-longue durée de vie.
Aspirateur à liquides IVR-L 100/30 Sc : un aspirateur industriel puissant et résistant particulièrement adaptée à l'aspiration et à la séparation des liquides - tels que les huiles de coupe, les lubrifiants ou les liquides de refroidissement - et des copeaux dans le secteur de la métallurgie. Sa construction robuste lui garantit une longue durée de vie, malgré les conditions d'utilisation industrielles difficiles. Le compresseur à canal latéral triphasé de l'IVR-L 100/30 Sc est conçu pour un fonctionnement à 3 équipes. L'appareil est également approprié pour une utilisation stationnaire en production. Le niveau de remplissage est visible à tout moment lors de l’aspiration.
Caractéristiques et avantages
Un compresseur à canal latéral très robuste
- Le moteur électrique triphasé à 4 pôles offre une grande puissance d'aspiration et confère une grande durée de vie à l'appareil. Ces machines sont idéales pour de multiples applications.
Indicateur du niveau de remplissage
Robuste et fiable
- Idéal pour les applications dans l’industrie de traitement des métaux.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Voltage (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|87,5 / 315
|Dépression (mbar/kPa)
|260 / 26
|Capacité de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Métal
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 70 DN 50
|Classe de poussière du filtre principal
|L
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,45
|Poids sans accessoires (kg)
|132
|Poids (avec accessoires) (kg)
|132
|Poids avec emballage (kg)
|132,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|850 x 760 x 1800
Équipement
- Accessoires en standard: non