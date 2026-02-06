Grâce à ses grandes roues et ses roulettes avec frein, l'aspirateur industriel IVC 60/24-2 Tact² Lp est facile à déplacer et convient ainsi parfaitement pour les interventions mobiles dans les zones de fabrication et au niveau des machines de production. Son système de sac à déchets Longopac garantit une élimination fiable des poussières aspirées tout en minimisant leurs émissions. Le décolmatage automatique du filtre Tact² assure de longues périodes de travail sans interruption.