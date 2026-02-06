IVC 60/24-2 Tact² Lp

L'aspirateur industriel IVC 60/24-2 Tact² Lp est équipé du décolmatage automatique du filtre Tact² offrant une puissance d’aspiration constante. Système de sac à déchets Longopac de série.

Grâce à ses grandes roues et ses roulettes avec frein, l'aspirateur industriel IVC 60/24-2 Tact² Lp est facile à déplacer et convient ainsi parfaitement pour les interventions mobiles dans les zones de fabrication et au niveau des machines de production. Son système de sac à déchets Longopac garantit une élimination fiable des poussières aspirées tout en minimisant leurs émissions. Le décolmatage automatique du filtre Tact² assure de longues périodes de travail sans interruption.

Caractéristiques et avantages
Système de sacs sécurisé Longopac®
Équipé de 2 moteurs et 2 turbines
Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
Décolmatage automatique du filtre Tact²
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Voltage (V) 220 / 240
Fréquence (Hz) 50 / 60
Débit d'air (l/s/m³/h) 148 / 532
Dépression (mbar/kPa) 254 / 25,4
Capacité de la cuve (l) 60
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Puissance nominale à l'entrée (kW) 2,4
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 70
Diamètre nominal des accessoires DN 50 DN 40
Niveau sonore (dB (A)) 73
Classe de poussière du filtre principal M
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 0,95
Poids sans accessoires (kg) 66
Poids avec emballage (kg) 69,8
Dimensions (L × l × H) (mm) 950 x 690 x 1170

Équipement

  • Filtre principal: Filtre plissé plat
  • Accessoires en standard: non
