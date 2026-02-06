IVC 60/24-2 Tact² Lp
L'aspirateur industriel IVC 60/24-2 Tact² Lp est équipé du décolmatage automatique du filtre Tact² offrant une puissance d’aspiration constante. Système de sac à déchets Longopac de série.
Grâce à ses grandes roues et ses roulettes avec frein, l'aspirateur industriel IVC 60/24-2 Tact² Lp est facile à déplacer et convient ainsi parfaitement pour les interventions mobiles dans les zones de fabrication et au niveau des machines de production. Son système de sac à déchets Longopac garantit une élimination fiable des poussières aspirées tout en minimisant leurs émissions. Le décolmatage automatique du filtre Tact² assure de longues périodes de travail sans interruption.
Caractéristiques et avantages
Système de sacs sécurisé Longopac®
Équipé de 2 moteurs et 2 turbinesPour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
Décolmatage automatique du filtre Tact²
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacité de la cuve (l)
|60
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50 DN 40
|Niveau sonore (dB (A))
|73
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,95
|Poids sans accessoires (kg)
|66
|Poids avec emballage (kg)
|69,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|950 x 690 x 1170
Équipement
- Filtre principal: Filtre plissé plat
- Accessoires en standard: non