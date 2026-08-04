Durable, robuste, compact et mobile : notre aspirateur industriel IVM 40/24-2 H ACD Lp, à double turbine, est conçu pour l'aspiration des particules solides fines et grossières et des poussières fines dangereuses ou inflammables / combustibles en milieu industriel. Cet appareil fonctionne en monophasé et ses deux moteurs sont contrôlables individuellement. Le filtre étoile, de classe M, se nettoie facilement et efficacement sans avoir à éteindre l'aspirateur grâce au système de nettoyage Pull and Clean. Il est équipé d'un filtre secondaire certifié HEPA 14 et est certifé H dans son ensemble. Le système de vidange Longopac® permet une évacuation propre des déchets d'aspiration. L'habillage du compartiment de filtration est en acier inoxydable résistant aux acides, tandis que le châssis, doté de grandes roues pour faciliter son transport, est en acier robuste peint.