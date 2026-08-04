IVM 40/24-2 H ACD Lp
Aspirateur industriel IVM 40/24-2 H ACD Lp certifié H et équipé du système de sacs Longopac® pour une vidange sécurisée des particules solides, poussières fines dangereuses ou combustibles.
Durable, robuste, compact et mobile : notre aspirateur industriel IVM 40/24-2 H ACD Lp, à double turbine, est conçu pour l'aspiration des particules solides fines et grossières et des poussières fines dangereuses ou inflammables / combustibles en milieu industriel. Cet appareil fonctionne en monophasé et ses deux moteurs sont contrôlables individuellement. Le filtre étoile, de classe M, se nettoie facilement et efficacement sans avoir à éteindre l'aspirateur grâce au système de nettoyage Pull and Clean. Il est équipé d'un filtre secondaire certifié HEPA 14 et est certifé H dans son ensemble. Le système de vidange Longopac® permet une évacuation propre des déchets d'aspiration. L'habillage du compartiment de filtration est en acier inoxydable résistant aux acides, tandis que le châssis, doté de grandes roues pour faciliter son transport, est en acier robuste peint.
Caractéristiques et avantages
ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables. Conforme à la norme internationale IEC 60335-2-69.
Classe de poussière HAppareil complet certifié selon DIN EN 60335-2-69 pour la classe de poussière H.
Système de sacs sécurisé Longopac®Travail sans risque pour la santé grâce à un système d'évacuation des déchets limitant le rique d'émission de poussière.
2 moteurs et turbines
- Puissance d'aspiration élevée et robustesse.
Équipé d'un grand filtre en étoile
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|100 / 360
|Dépression (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Capacité de la cuve (l)
|40
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (kW)
|2,3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|77
|Longueur du câble (m)
|10
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,5
|Classe de poussière – Filtre secondaire
|H
|Poids sans accessoire (kg)
|46,2
|Poids avec emballage (kg)
|47
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|680 x 655 x 1435
Équipement
- Filtre principal: Filtre étoile
- Filtre secondaire: Filtre cartouche
- Accessoires en standard: non
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Domaines d'utilisation
- Pour le ramassage des poussières inflammables / combustibles
- Pour les petites quantités de matières solides et de poussières