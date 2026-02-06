IVM 40/24-2 M ACD
L'aspirateur industriel IVM 40/24-2 M ACD de la gamme Medium est équipé de 2 moteurs indépendants en 230 V monophasé. Il est parfait pour collecter les poussières fines et inflammables.
Durable, robuste, compact, mobile : notre aspirateur industriel IVM 40/24-2 M ACD de la gamme Medium, équipé de 2 moteurs, pour une aspiration universelle des matières solides inflammables fines et grossières, avec l'aspirateur placé hors zone ATEX. Cet appareil fiable fonctionne en 230 V monophasé et chacun des 2 moteurs peut être commandé individuellement. Le grand filtre en étoile en PTFE certifié pour les poussières de classe M se nettoie de manière facile, pratique et fiable grâce au système Pull and Clean qui permet un décolmatage du filtre sans avoir à éteindre l'aspirateur. Le logement du filtre et la cuve à déchets de l'aspirateur industriel sont en acier inoxydable résistant aux acides tandis que le châssis est fabriqué en acier robuste et dispose de grandes roues permettant des déplacements faciles.
Caractéristiques et avantages
ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables. Conforme à la norme internationale IEC 60335-2-69.
Poussières de classe MAppareil certifié dans son ensemble selon la norme DIN EN 60335-2-69 pour les poussières de classe M.
Décolmatage manuel du filtre Pull and CleanDécolmatage du filtre en un seul geste pendant le fonctionnement. Décolmatage du filtre par inversion du flux d'air.
Équipé de 2 moteurs et 2 turbines
- Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
- Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
Équipé d'un grand filtre en étoile
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|106 / 382
|Dépression (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Capacité de la cuve (l)
|40
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50 DN 40
|Niveau sonore (dB (A))
|77
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,5
|Poids sans accessoires (kg)
|35,7
|Poids avec emballage (kg)
|36,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|645 x 655 x 1150
Équipement
- Filtre principal: Filtre étoile
- Accessoires en standard: non
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour le ramassage des poussières inflammables / combustibles