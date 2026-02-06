Durable, robuste, compact, mobile : notre aspirateur industriel IVM 40/24-2 M ACD de la gamme Medium, équipé de 2 moteurs, pour une aspiration universelle des matières solides inflammables fines et grossières, avec l'aspirateur placé hors zone ATEX. Cet appareil fiable fonctionne en 230 V monophasé et chacun des 2 moteurs peut être commandé individuellement. Le grand filtre en étoile en PTFE certifié pour les poussières de classe M se nettoie de manière facile, pratique et fiable grâce au système Pull and Clean qui permet un décolmatage du filtre sans avoir à éteindre l'aspirateur. Le logement du filtre et la cuve à déchets de l'aspirateur industriel sont en acier inoxydable résistant aux acides tandis que le châssis est fabriqué en acier robuste et dispose de grandes roues permettant des déplacements faciles.