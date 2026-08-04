L'aspirateur industriel IVM 60/36-3 H est robuste et mobile. Ses 3 moteurs lui offrent une grande puissance pour aspirer les matières solides fines et grossières. Chacun des moteurs en 230 V monophasé peut commandé individuellement. Le filtre primaire est un filtre étoile en PTFE pour poussières de classe M qui peut être nettoyé facilement grâce au système de décolmatage manuel avec mécanisme vibrant de secouage. Le filtre secondaire est un filtre cartouche de classe HEPA 14. L'appareil est certifié H dans son ensemble et possède un sticker d'identification H et des équipements obligatoires. Le préséparateur cyclonique et la cuve de l'appareil sont en acier inoxydable et le châssis est inox. Les grandes roues permettent une très bonne stabilité et des déplacements faciles.