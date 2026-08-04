IVM 60/36-3 H

Aspirateur industriel IVM 60/36-3 H équipé de 3 moteurs pour l'aspiration de matières solides fines et grossières. Avec filtre étoile en PTFE de classe M et filtre cartouche de classe H.

L'aspirateur industriel IVM 60/36-3 H est robuste et mobile. Ses 3 moteurs lui offrent une grande puissance pour aspirer les matières solides fines et grossières. Chacun des moteurs en 230 V monophasé peut commandé individuellement. Le filtre primaire est un filtre étoile en PTFE pour poussières de classe M qui peut être nettoyé facilement grâce au système de décolmatage manuel avec mécanisme vibrant de secouage. Le filtre secondaire est un filtre cartouche de classe HEPA 14. L'appareil est certifié H dans son ensemble et possède un sticker d'identification H et des équipements obligatoires. Le préséparateur cyclonique et la cuve de l'appareil sont en acier inoxydable et le châssis est inox. Les grandes roues permettent une très bonne stabilité et des déplacements faciles.

Caractéristiques et avantages
Aspirateur industriel IVM 60/36-3 H: Classe de poussière H
Classe de poussière H
Appareil complet certifié selon DIN EN 60335-2-69 pour la classe de poussière H. Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
Aspirateur industriel IVM 60/36-3 H: Décolmatage manuel du filtre Pull and Clean
Décolmatage manuel du filtre Pull and Clean
Décolmatage du filtre en un seul geste pendant le fonctionnement. Décolmatage du filtre par inversion du flux d'air.
Aspirateur industriel IVM 60/36-3 H: Equipé de 3 moteurs turbines
Equipé de 3 moteurs turbines
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 220 - 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Débit d'air (l/s/m³/h) 122 / 440
Dépression (mbar/kPa) 204 / 20,4
Capacité de la cuve (l) 60
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Puissance absorbée (kW) 3,6
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 70
Diamètre nominal des accessoires DN 50
Niveau sonore (dB (A)) 79
Classe de poussière du filtre principal M
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 2
Classe de poussière – Filtre secondaire H
Surface filtrante – Filtre secondaire (m²) 3,5
Poids sans accessoire (kg) 78
Poids avec emballage (kg) 78,9
Dimensions (L × l × H) (mm) 1020 x 680 x 1670

Équipement

  • Filtre principal: Filtre étoile
  • Filtre secondaire: Filtre cartouche
  • Accessoires en standard: non
Aspirateur industriel IVM 60/36-3 H
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Videos
Domaines d'utilisation
  • Pour poussières nocives pour la santé
Accessoires