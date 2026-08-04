IVM 60/36-3 H
Aspirateur industriel IVM 60/36-3 H équipé de 3 moteurs pour l'aspiration de matières solides fines et grossières. Avec filtre étoile en PTFE de classe M et filtre cartouche de classe H.
L'aspirateur industriel IVM 60/36-3 H est robuste et mobile. Ses 3 moteurs lui offrent une grande puissance pour aspirer les matières solides fines et grossières. Chacun des moteurs en 230 V monophasé peut commandé individuellement. Le filtre primaire est un filtre étoile en PTFE pour poussières de classe M qui peut être nettoyé facilement grâce au système de décolmatage manuel avec mécanisme vibrant de secouage. Le filtre secondaire est un filtre cartouche de classe HEPA 14. L'appareil est certifié H dans son ensemble et possède un sticker d'identification H et des équipements obligatoires. Le préséparateur cyclonique et la cuve de l'appareil sont en acier inoxydable et le châssis est inox. Les grandes roues permettent une très bonne stabilité et des déplacements faciles.
Caractéristiques et avantages
Classe de poussière HAppareil complet certifié selon DIN EN 60335-2-69 pour la classe de poussière H. Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
Décolmatage manuel du filtre Pull and CleanDécolmatage du filtre en un seul geste pendant le fonctionnement. Décolmatage du filtre par inversion du flux d'air.
Equipé de 3 moteurs turbines
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|122 / 440
|Dépression (mbar/kPa)
|204 / 20,4
|Capacité de la cuve (l)
|60
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (kW)
|3,6
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|79
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|2
|Classe de poussière – Filtre secondaire
|H
|Surface filtrante – Filtre secondaire (m²)
|3,5
|Poids sans accessoire (kg)
|78
|Poids avec emballage (kg)
|78,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1020 x 680 x 1670
Équipement
- Filtre principal: Filtre étoile
- Filtre secondaire: Filtre cartouche
- Accessoires en standard: non
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Domaines d'utilisation
- Pour poussières nocives pour la santé