Aspirateur industriel IVR 100/30 Sc H ACD robuste et utilisable de manière mobile comme stationnaire dans les zones sans risque d'explosion pour les utilisations intensives en trois-huit. Cet aspirateur triphasé doté d'une filtration pour les poussières de classe H est adapté à l'aspiration de quantités moyennes de copeaux fins et poussières , inflammables et nocifs (LEP < 0,1 mg/m³). Avec son décolmatage manuel du filtre à poches lavable et durable, son filtre à cartouche pour les poussières de classe H et sa puissance d'aspiration élevée constante, l'aspirateur satisfait également à d'autres exigences importantes de l'industrie. Un châssis amovible ergonomique ainsi qu'un sac filtrant de sécurité garantissent un vidage confortable, sécurisé et dégageant peu de poussière de la cuve à roulettes de 100 litres. Un fonctionnement silencieux à puissance d'aspiration élevée est garanti par le moteur de 3 kW à entraînement direct et économe en énergie (IE2), ainsi que par un compresseur à canal latéral très performant et doté d'une turbine à géométrie optimisée pour fournir des dépressions importantes.