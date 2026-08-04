L'aspirateur industriel robuste pour une installation dans les zones sans risque d'explosion ! Malgré sa contenance importante, l'IVR 100/40 Sc M ACD est très compact et convient ainsi parfaitement à l'utilisation dans des halls de production où l'espace est restreint. Un filtre à poches interne renforcé ( pour poussières de classe M ), doté d'une grande surface filtrante (1,75 m²) et d'un système de décolmatage efficace du filtre ainsi que d'un système de préséparation cyclonique, permet un ramassage fiable des poussières fines, poussières inflammables y compris. Un flexible de compensation de pression et un dispositif de retenue garantissent une aspiration dégageant peu de poussière directement dans un sac de récupération. La cuve est se fixe solidement au châssis de l'aspirateur pour un déplacement confortable et facile de l'ensemble . Le niveau sonore de l'appareil est agréable grâce au silencieux intégré. La conception robuste et le compresseur à canal latéral garantissent une longue durée de vie, même en cas d'utilisation continue dans l'industrie.