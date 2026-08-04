IVR 100/40 Sc M ACD
L'IVR 100/40 Sc M ACD offre une contenance importante pour une surface au sol réduite. Adapté à l'aspiration de poussières inflammables (machine à positionner hors zone ATEX).
L'aspirateur industriel robuste pour une installation dans les zones sans risque d'explosion ! Malgré sa contenance importante, l'IVR 100/40 Sc M ACD est très compact et convient ainsi parfaitement à l'utilisation dans des halls de production où l'espace est restreint. Un filtre à poches interne renforcé ( pour poussières de classe M ), doté d'une grande surface filtrante (1,75 m²) et d'un système de décolmatage efficace du filtre ainsi que d'un système de préséparation cyclonique, permet un ramassage fiable des poussières fines, poussières inflammables y compris. Un flexible de compensation de pression et un dispositif de retenue garantissent une aspiration dégageant peu de poussière directement dans un sac de récupération. La cuve est se fixe solidement au châssis de l'aspirateur pour un déplacement confortable et facile de l'ensemble . Le niveau sonore de l'appareil est agréable grâce au silencieux intégré. La conception robuste et le compresseur à canal latéral garantissent une longue durée de vie, même en cas d'utilisation continue dans l'industrie.
Caractéristiques et avantages
ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables. Conforme à la norme internationale IEC 60335-2-69.
Particulièrement robuste, particulièrement flexibleAvec support d'aspiration/raccord coudé mobile très pratique. Avec une multitude de possibilités de rangement pour les accessoires. Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses.
Un compresseur à canal latéral très robusteAvec 4 kW de puissance absorbée et démarrage progressif pour l'aspiration de grandes quantités de poussières et de matières solides. Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures. Optimal pour les usages mobiles avec utilisation par plusieurs équipes.
Décolmatage manuel pratique du filtre
- Utilisation sans effort grâce à un levier ergonomique pour simplifier le décomatage.
- Prolonge la durée de vie du filtre et réduit les coûts de maintenance.
- Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un grand filtre à poches
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
- Géométrie spéciale du filtre empêchant les matières solides aspirées de s'accrocher.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|138 / 495
|Dépression (mbar/kPa)
|140 / 14
|Capacité de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Acier
|Puissance absorbée (kW)
|4,7
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|71
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,75
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoire (kg)
|184
|Poids avec emballage (kg)
|184,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|915 x 760 x 2095
Équipement
- Filtre principal: Filtre à poches
- Accessoires en standard: non