IVR 100/60 Ef
Les grandes quantités de sable, de grenaille mais aussi de copeaux fins et de poussières fines sont le domaine de prédilection de l'aspirateur industriel mobile IVR 100/60 Ef. Convient pour les utilisations industrielles difficiles en fonctionnement continu.
Équipé d'un système de filtration de la classe de poussière L pour l'aspiration sécurisée des copeaux et poussières fins et grossiers, du sable ou de la grenaille, l'aspirateur industriel IVR 100/60 à courant triphasé, robuste et nécessitant peu d'entretien se montre convaincant lors des utilisations industrielles difficiles. Un filtre à poches durable et lavable ainsi que le décolmatage du filtre par le biais d'un mécanisme vibrant manuel assurent une puissance d'aspiration élevée constante. Le compresseur à canal latéral performant et économe en énergie (IE2) pour les dépressions importantes garantit une puissance d'aspiration maximale tandis que le moteur avec une puissance absorbée de 6 kW qui nécessite peu d'entretien est spécialement conçu pour le fonctionnement continu. Une vidange confortable et ergonomique de la cuve de 100 litres par le biais d'un châssis amovible ou d'un chariot élévateur sans avoir à retirer la tête motrice ainsi que le faible bruit de fonctionnement attestent de la facilité d'utilisation de l'aspirateur utilisable aussi bien de manière stationnaire que mobile. Une évacuation manuelle des matières aspirées dans un lieu d'évacuation spécifique au client est également possible.
Caractéristiques et avantages
Particulièrement robuste, particulièrement flexible
- Avec support d'aspiration/raccord coudé mobile très pratique.
- Avec une multitude de possibilités de rangement pour les accessoires.
- Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses.
Un compresseur à canal latéral très robuste
- Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures.
- Optimal pour les usages mobiles avec utilisation par plusieurs équipes.
Décolmatage manuel pratique du filtre
- Utilisation sans effort grâce à un levier ergonomique pour simplifier le décomatage.
- Prolonge la durée de vie du filtre et réduit les coûts de maintenance.
- Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un grand filtre à poches
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
- Géométrie spéciale du filtre empêchant les matières solides aspirées de s'accrocher.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|175 / 630
|Dépression (mbar/kPa)
|260 / 26
|Capacité de la cuve (l)
|100
|Puissance absorbée (kW)
|6
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 70 DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|65
|Classe de poussière du filtre principal
|L
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,75
|Poids sans accessoire (kg)
|250
|Poids avec emballage (kg)
|250,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1670 x 760 x 1840
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Domaines d'utilisation
- Pour les grandes quantités de matières solides telles que les copeaux fins et les gros copeaux, le sable, la grenaille