Équipé d'un système de filtration de la classe de poussière L pour l'aspiration sécurisée des copeaux et poussières fins et grossiers, du sable ou de la grenaille, l'aspirateur industriel IVR 100/60 à courant triphasé, robuste et nécessitant peu d'entretien se montre convaincant lors des utilisations industrielles difficiles. Un filtre à poches durable et lavable ainsi que le décolmatage du filtre par le biais d'un mécanisme vibrant manuel assurent une puissance d'aspiration élevée constante. Le compresseur à canal latéral performant et économe en énergie (IE2) pour les dépressions importantes garantit une puissance d'aspiration maximale tandis que le moteur avec une puissance absorbée de 6 kW qui nécessite peu d'entretien est spécialement conçu pour le fonctionnement continu. Une vidange confortable et ergonomique de la cuve de 100 litres par le biais d'un châssis amovible ou d'un chariot élévateur sans avoir à retirer la tête motrice ainsi que le faible bruit de fonctionnement attestent de la facilité d'utilisation de l'aspirateur utilisable aussi bien de manière stationnaire que mobile. Une évacuation manuelle des matières aspirées dans un lieu d'évacuation spécifique au client est également possible.