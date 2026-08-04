Aspirateur industriel IVR 60/30 Sc M ACD utilisable de manière mobile comme stationnaire dans les zones sans risque d'explosion, doté d'une filtration pour les poussières de classe M garantissant une aspiration sécurisée de petites quantités de copeaux fins ainsi que de poussières inflammables et nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³). Avec une puissance absorbée de 3 kW, l'appareil équipé d'un moteur à courant triphasé nécessitant peu de maintenance et d'un compresseur à canal latéral performant et économe en énergie (IE2) est adapté à une utilisation continue en trois-huit. Un châssis amovible ergonomique permet un vidage confortable de la cuve de 60 litres sans avoir à retirer la tête motrice. Le système de vidage dégageant peu de poussière est complété par un sac PE avec mécanisme de fermeture intégré et flexible de compensation de pression, qui garantit également une élimination sécurisée. Grâce au filtre à poches durable et lavable et au système de décolmatage manuel simple et ergonomique , une puissance d'aspiration constante est assurée à tout moment. Le bloc moteur insonorisé permet un fonctionnement silencieux.